Avusturya Başbakanı Kurz, AB tarafından onaylanırsa Sputnik V aşısı yaptırmaya hazır

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB tarafından onaylanmaları halinde Rus Sputnik V aşısıyla veya Çin aşısıyla aşılanmaya hazır olduğunu söyledi.

Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Kurz, Avrupa’da onaylanmaları durumunda Rusya ve Çin’in aşılarıyla aşılanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kurz, Sputnik V aşısı veya Çin aşısı AB’de tescil edilirse, Avusturya’nın bu aşıların üretimini organize etmeye de hazır olduğunu ekledi. Kurz, “Tıpkı diğer ülkelerin aşıları gibi” dedi.

Kurz, konunun kim tarafından geliştirildiğinden bağımsız olarak, en kısa zamanda en güvenli aşıya ulaşmakla ilgili olduğunu ekledi.

Sputnik V aşısının yurtdışında pazarlanmasından sorumlu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), aşının AB’de tescili için süreci başlattı. Macaristan, aşıyı tescil eden ilk AB ülkesi oldu.