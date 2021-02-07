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    Papa 1. Francis, Vatikan'da haftalık dini toplanmada rahibelerle selamlaşırken (15 Ocak 2020)

    Vatikan’dan tarihi karar: Piskoposlar Meclisi’nde ilk kez bir kadına oy hakkı verildi

    © REUTERS / REMO CASILLI
    Avrupa
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    Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, Piskoposlar Meclisi'nde oy kullanma hakkına sahip müsteşarlık pozisyonuna ilk kez bir kadını atadı. 52 yaşındaki Fransız rahibe Nathalie Becquart'ın bu pozisyona atanması, 'kadınların karar süreçlerine daha fazla dahil edildiği bir kilise arzusunun bir parçası' olarak değerlendirildi.

    Vatikan'dan, Katolik Kilisesi yönetim ve karar mekanizmalarında kadınlara yer açılması talepleri doğrultusunda önemli bir adım geldi. Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Piskoposlar Meclisi'nde oy kullanma hakkına sahip müsteşarlık pozisyonuna ilk kez bir kadını atadı.

    BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Katolik Kilisesi içinde tartışmalı konuları görüşen ve Papa'ya tavsiyelerde bulunan Piskoposlar Meclisi'ne (sinod) dün iki müsteşar ataması yapıldı. Bunlardan biri, 52 yaşındaki Fransız rahibe Nathalie Becquart oldu. Böylece, 1965'te kurulan Piskoposlar Meclisi'nde ilk kez bir kadın, oy kullanma hakkına sahip bir pozisyona atandı.

    Piskoposlar Meclisi Genel Sekreteri Kardinal Mario Grech, Vatikan medyasına yaptığı açıklamada bu atamayı "büyük önem taşıyan bir adım" diye niteledi. Kardinal Grech atamayı, Papa Francis'in "herkesin sözünün dinlendiği" ve kadınların karar süreçlerine daha fazla dahil edildiği bir kilise arzusunun bir parçası olarak değerlendirdi. Genel Sekreter, "Becquart'ın atanması ve oy hakkına sahip olmasıyla bir kapı açıldı, gelecekte bunu ne gibi adımların takip edeceğini göreceğiz" dedi.

    Piskoposlar Meclisi son yıllarda boşanıp yeniden evlenmiş kişilerin Kilise'ye kabul edilmesiyle ilgili tartışmalar gibi bazı konularda kritik kararlar almıştı. 2015'te Katolik Kilisesi'nin aile konusundaki doktrinin görüşüldüğü toplantıda, Papa Francis'in özellikle istediği bilinen bazı reformlar kabul edilmişti. Bu toplantıda boşandıktan sonra bir daha evlenmiş Katoliklerin otomatik olarak kiliseden dışlanması uygulamasına son verilmesi kararı çıkmıştı.

    2015 sinodunda ayrıca, eşcinsel bireylerin bulunduğu ailelere yardımcı olunması ve bu bireylere karşı ayrımcılık yapılmaması çağrısında bulunulmuştu. Bu kararlar, Papa Francis'in kilisede yapmak istediği bu gibi reformlara karşı çıkan muhafazakar cepheden büyük tepki çekmişti.

    Reform yanlıları ise Katolik Kilisesi'nde halen kadınların rahiplik rütbesine getirilmemesini eleştiriyor. Papa geçen ay bir kararnameyle kadınlara da kilise ayinlerinde komünyon gibi bazı hizmetleri yerine getirme hakkı vermiş ancak rahiplik mertebesinin kadınlara da açılması çağrılarına yanıt vermemişti.

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