Polonya’da hamile kadınlar için ‘ağlama odaları’ açma önerisi

Notes from Poland sitesinin haberine göre Polonya Adalet Bakanlığı, hamile kadınlara destek için ‘ağlama odalarının’ açılmasını önerdi.

Habere göre bakanlık, Anayasa Mahkemesi'nin kürtaj yasağı kararının yürürlüğe girmesinin ardından doğum yapacak olan kadınları bu şekilde destekleme kararı verdi.

Girişimin mimarlarına göre hamile kadınlar, açılacak odaları ağlamak için kullanabilecek, odalarda ayrıca psikolojik ve sosyal destek verilmesi de planlanıyor.

Kürtajların 1933'ten bu yana yasak olduğu Polonya’da, hamileliğin bir kadının hayatı veya sağlığı için tehdit oluşturduğu, doğmamış bebek için ciddi ve geri döndürülemez gelişim bozuklukları veya hayatını tehdit eden tedavi edilemez bir hastalık riski olduğu ya da hamileliğin tecavüzden kaynaklandığı durumlar istisna oluşturuyor.

Polonya Anayasa Mahkemesi bu yakınlarda, hamileliği sona erdirecek nedenler sayısını azaltan bir karar yayınlayarak, doğmamış bebek için ciddi ve geri döndürülemez gelişim bozuklukları maddesini istisna dışı bıraktı.

Bu kararın ardından başkent Varşova’da ve ülkenin diğer çeşitli bölgelerinde, koronavirüs salgınına ve toplu eylem yasaklarına rağmen hala hız kesmeyen kapsamlı protesto gösterileri düzenlendi.