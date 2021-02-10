Stoltenberg, NATO'nun Karadeniz'deki varlığını güçlendirmesine açıklık getirdi

Brüksel'de Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ortak basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kırım'ın yasa dışı ilhakından sonra Rusya'nın Karadeniz'de güçlendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle Rus filosunun güçlendiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO, Karadeniz'deki varlığını artırıyor. Sadece son 3 haftada ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 gemi Karadeniz'de bulundu. Aynı zamanda Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yapıldı. Böylelikle NATO, Karadeniz'deki varlığını güçlendirdi, bu bölgeye stratejik önem veriyor" diye konuştu.

Kırım, 2014'te düzenlenen referandumda halkın yüzde 96.77’inin onayıyla Rusya'ya bağlanmıştı. Ukrayna, halen Kırım'ı 'Rusya işgali altındaki' kendi toprakları olarak görüyor.

Moskova ise, Kırım sakinlerinin demokratik yolla ve tamamen uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne uygun biçimde Rusya’yla birleşmeyi seçtiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Kırım konusunun tamamen kapatıldığını söylemişti.