Avrupa Parlamentosu, 672.5 milyar euro değerindeki Kovid-19 kurtarma fonunu onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) maliyetleri ile mücadele kapsamında 672.5 milyar euroluk kurtarma fonunun oluşturulmasına onay verdi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB ülkelerinin 'salgının ekonomik etkilerine karşı' oluşturma kararı aldığı fon konusu görüşüldü.

🔴 From 8:35 CET, MEPs debate the Recovery & Resilience Facility, designed to help EU countries mitigate the economic & social impacts of the pandemic #Eplenary



The biggest block of #NextGenerationEU package w/ €672.5 billion in grants & loans.



🎥LIVE➡https://t.co/A2hKhHEA6t pic.twitter.com/5RMKVQPOuO — EP Audiovisual (@europarlAV) February 9, 2021

​Genel Kurul'da, kurtarma fonunun amacı, finansmanı ve kuralları ile ilgili yasal düzenleme, 582 "evet", 40 "hayır" ve 69 "çekimser" oyla kabul edildi.

Buna göre, AB üyesi 27 ülkeye 3 yıl boyunca toplam 672.5 milyar euroluk hibe ve kredi imkanı sağlanacak. Fon, salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarına yönelik üye ülkelerdeki tedbirlerin finansmanında kullanılacak.

Üye ülkeler, bu finansmandan faydalanmak için hazırlayacakları detaylı planları AB Komisyonu'na sunacak. Söz konusu planların fondan yaralanabilmesi için çevre, iklim değişimi, dijital dönüşüm, ekonomik kalkınma, rekabetçilik ve eğitim gibi alanlara odaklanması gerekecek.

Düzenlemenin bu aşamadan sonra AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması bekleniyor.

Geçen yıl kabul edilmişti: Toplam tutar 750 milyar euro

AB üyesi ülkeler, geçen yıl salgının yaralarını sarmak için toplam 750 milyar euroluk kurtarma programında uzlaşı sağlamıştı. Söz konusu 672.5 milyar euroluk fon, bu programın en büyük kısmını içeriyor. Programın 77.5 milyar euroluk diğer kısımları ise AB'nin mevcut programları kapsamında üye ülkelere kullandırılacak.