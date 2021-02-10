'Avrupa'nın en yaşlı insanı' Rahibe Randon Kovid-19'u yendi

Koronavirüsü hiçbir belirti göstermeden yenerek kaldığı huzurevine dönen 'Avrupa'nın en yaşlı insanı ' Rahibe Lucile Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

'Avrupa'nın en yaşlısı' unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki Rahibe Lucile Randon, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hiçbir belirti göstermeden yenerek sağlığına kavuştu.

Lucile Randon, who is 116 years old, was found to be asymptomatic after she tested positive for the virus in January.



Now, Europe's oldest woman is getting ready to celebrate her 117th birthday this week, at her retirement home in France.https://t.co/pJD9O7ep4I — Ed Clowes (@EdClowes) February 9, 2021

​20 Minutes isimli internet sitesindeki habere göre, 'Duayen kız kardeş Andre' olarak anılan ve "Avrupa'nın en yaşlı insanı" ünvanına sahip olan Rahibe Randon, Fransa'da 16 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandı.

117. yaş gününü kutlayacak

Virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen Rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

Öte yandan huzurevi yönetimi, Rahibe Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor.