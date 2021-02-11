Fransa'da sağcı muhalif lider Le Pen, 'terör propagandasından' mahkemeye çıktı

Fransa'da Ulusal Birlik Partisi (RN) Başkanı Marine Le Pen, Nanterre Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamasında propaganda yaparak 'nefret söylemi yasalarını ihlal etmekle' suçlandı.
Savcının, yayınladığı görüntülerle gençleri kışkırtabileceğini düşünüp düşünmediği sorusunu yönelttiği Le Pen, soruya görüntülerin şok edici olduğu ancak teröre teşvik etmeyeceği cevabını verdi.
Kendisini örgüte yönelik görüntüleri yayınlayan tek kişi olmadığı gerekçesiyle savunan Le Pen, propaganda yaptığına yönelik suçlamaları ise reddetti.
Dokunulmazlığı kaldırılmıştı
Paris Savcılığı, Mart 20018'de Le Pen'e soruşturma açmış ve 3 yıl hapis, 75 bin euro para cezası talep etmişti.
Ardından, 2017'de Avrupa Parlamentosu (AP) ve Fransa Ulusal Meclisi Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.
Soruşturmanın bir parçası olarak 'psikiyatrik testler yaptırması' istenen sağcı lider, bu talebi reddetmişti.
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