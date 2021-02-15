İngiltere’de aşı pasaportu rahatsızlığı büyüyor: On binlerce imza toplandı

Koronavirüse karşı önlemlerin sıkılaştırıldığı İngiltere'de, hem ülke vatandaşları hem de yurt dışından gelenler için çıkarılan Kovid-19 aşı pasaportuna karşı gerçekleştirilen kampanya kapsamında 126 binin üzerinde imza toplandığı belirtildi.

Ülke vatandaşları ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin aşı durumunu belirten Kovid-19 aşı pasaportunun gündemde olduğu İngiltere'de, pasaporta yönelik tepkiler sürüyor. Yürütülen imza kampanyası kapsamında şimdiden 126 binin üzerinde imza toplandığı bildirildi.

Konunun parlamentoda görüşülmesi için gerekli olan 100 bin imzanın toplanmış olmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde kabul edilen 'oturumları askıya alma kararı' sebebiyle konu parlamento gündemine taşınamadı.

İnsan hakları örgütü Big Brother Watch'tan yapılan açıklamada, kararın otoriter nitelikler taşıdığı ve 'acımasız' olduğu belirtildi.

Q: Will you need “a domestic vaccine passport to go into a supermarket”?



A: “It’s something that hasn’t been ruled out, it’s under consideration” - @DominicRaab



A dangerously irrational and draconian response from one of the highest offices of state.



pic.twitter.com/iOsX3hzyeT — Big Brother Watch (@BigBrotherWatch) February 14, 2021

​Dün LBC radyosuna konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, insanların bir süpermarkete girmek için Kovid-19 aşı pasaportu talep etmenin sakıcalı olmayacağını, aksine toplum sağlığı açısından fayda sağlayacağını ifade etti.

Pasaport karşıtı kampanyada imzacı sayısının gün sonuna kadar 200 bini aşacağı tahmin ediliyor.