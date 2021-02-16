Salgın İngiltere'de kiracıları vurdu: 750 bin ailenin ev sahibine borcu var

İngiltere’de son bir yılda 450 bin ailenin daha kira borcunun oluştuğu, ocak 2021 itibarıyla bu sayının 750 bin aile olduğu bildirildi.

Merkezi Londra’da bulunan düşünce kuruluşu Resolution Foundation tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir yılda 450 bin ailenin daha kira borcunun oluştuğu kaydedildi.

We are also calling on the Government to introduce a tenant loan scheme to support renters through the arrears crisis - a policy that is already working in Scotland and Wales. It could help address the estimated £375 million of rent arrears across England. pic.twitter.com/dZEVyxosV3 — Resolution Foundation (@resfoundation) February 16, 2021

​Açıklamaya göre, böylece ülkede kira borcu olan ailelerin sayısı 2021 yılı ocak ayı itibarıyla toplam 750 bine yükseldi.

'Kirada indirime yanaşmıyorlar'

Resolution Foundation Araştırma Direktörü Lindsay Ludge, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, “Çok sayıda insanın ekonomisi salgından etkilendi. İnsanların dayanabilecekleri tasarrufları da sınırlı seviyede” ifadelerini kullandı.

Ludge, aynı zamanda yerel otoritelerin kira yardımlarının gerçekten ihtiyacı olanlara gitmediğini, ev sahiplerinin de kiracıları ile kira indirimini müzakere etmeye yanaşmadığını belirtti.