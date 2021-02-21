Çekya: Sputnik V aşısının tedariki için Cumhurbaşkanı Zeman çaba harcıyor

Mlada fronta dnes gazetesinin haberine göre Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın aşının Çekya’ya tedarikine yönelik çaba harcadığını ifade etti.

Ovcacek, “Çekya’ya Sputnik V’nin gelmesi için belli başlı önlemler alıyoruz, ancak davanın yararına (medyaya) bununla ilgili herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim” diye konuştu.

Zeman, aşı sıkıntısı çekilen ve koronavirüsün İngiliz mutasyonunun etkili olduğu Çekya’nın Rus Sputnik V aşısını satın almasında uzun süredir ısrar ediyor. Macaristan’ın deneyimlerine atıfta bulunan Çek Cumhurbaşkanına göre Rus aşısının Avrupa Birliği’nde (AB) tescil edilmemiş olması, yetkililerin Sputnik V’yi kullanmaları için engel teşkil etmemeli.

Bu arada Çek hükümet yetkilileri, ülkenin yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşıları kullanacağını belirtiyor. Başbakan Andrej Babis daha önce Sputnik V aşısının AB’de bir an önce tescil edilmesine ilgi duyulduğunu belirtmişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

İngiliz saygın tıp dergisi The Lancet, 2 Şubat’ta Sputnik V’nin ciddi yan etkilerin görülmediğini ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan Lancet makalesinde Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulandı.