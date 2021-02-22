Uçucu kül çuvalının içinden Fas uyruklu bir göçmen çıktı

Uçucu kül çuvalı içinde Avrupa'ya girmeye çalışan göçmen, İspanyol sınır görevlileri tarafından engellendi. Fas uyruklu göçmenin içine girdiği çuvaldaki uçucu külün zehirli bir madde olduğu belirtildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla’daki sınır görevlileri, İspanya’ya gönderilen konteyner içindeki uçucu kül çuvallarında bir hareket olduğunu fark etti.

Sınır görevlisi uçucu kül çuvalını açtığı sırada, çuvalın içinde gizlenmiş Fas uyruklu mülteciyi gördü. Zehirli madde olduğu ifade edilen uçucu külde çuvalındaki göçmenin sağ kalmasının mucize olduğunu belirten yetkililer, uçucu küllerin çimento ve yol onarımı için İspanya'ya ihraç edildiğini belirtti.

İspanyol sınır görevlilerine yakalanan Fas uyruklu göçmen hakkında soruşturma başlattı.

İspanyol sınır görevlileri uçucu kül çuvalının içinde Fas uyruklu bir göçmen buldu https://t.co/eFCaph5fAd pic.twitter.com/HBy1hndEZy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 22, 2021

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