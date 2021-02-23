İspanya: Rusya ile AB arasındaki anlaşmazlıklar köprüleri yakmamız gerektiği anlamına gelmez

Laya, AB dışişleri bakanları toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “Rusya gibi bir komşuyla anlaşmazlık varlığı, bu komşuyla tüm köprülerin yakılması ve her türlü diyalogun kesilmesi gerektiği ve anlamına gelmez. Rusya’yla ilişkilerimizi tarif etmek için üç anahtar kelimeyi konuştuk. Öncelikle, bizim anlayışımıza göre hukukun üstünlüğü olması gereken bir şeyin kötüleşmesine tepki vermek. İkincisi, İkincisi, Rusya’nın AB’yi bölme çabalarını önlemek. Bu konsey toplantısının sonundaki mesajın bir birlik mesajı olduğuna inanıyorum. Üçüncüsü, işbirliği kelimesi de önemli, Rusya ile çalışma alanına sahip olmalıyız. Bu, Rusya ile ilişkilerimizin gelişmesini istediğimiz bir tür çerçeve” ifadesini kullandı.

Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulama kararını değerlendiren Laya, henüz yaptırım listesine dahil edilecek isimlerin belirlenmesi gerektiğini kaydederek, “Listeyi kabul edeceğiz zaman, bu sadece Rusya vatandaşlarına karşı yaptırımlar olmayacak. Listede, AB’nin insan haklarını ihlal ettiğini düşündüğü diğer ülkelerin vatandaşları da olacak” dedi.