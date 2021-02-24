Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu

Macaristan’da koronavirüse karşı aşılama kampanyası devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıyı uygulamaya başlayan ilk AB ülkesi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan, Çin’den 5 milyon doz aşı sipariş etmişti. Macaristan’da sağlık yetkililerinden yapılan açıklamaya göre bu hafta, 275 bin doz aşı uygulanacak.

Macaristan aynı zamanda Rusya’nın Sputnik V aşısını uygulayan ilk AB ülkesi olmuştu. Macaristan hükümeti, AB’yi Kovid-19 aşılarının onayı ve tedariki konusunda yavaş adımlar attığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Bugün 2 bin 855 yeni korona virüs vakasının daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 410 bin 129’a ulaştığı ülkede, 102 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 14 bin 552’ye yükseldi.