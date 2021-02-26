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    Malaga- Otobüs

    Elektrikli sürücüsüz otobüsler Malaga'da yollara çıktı

    © AFP 2021 / JORGE GUERRERO
    Avrupa
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    İspanya kenti Malaga'da yapay zeka kullanan ve trafik lambalarıyla etkileşim kurabilen elektrikli sürücüsüz araçlar yolcu taşımaya başladı. Avrupa'da bir ilk olan bu otobüslerde yasalar gereği direksiyon başında bir şoför otursa da araçlar tamamen özerk olarak hareket ediyor.

    İspanya'nın güneyindeki Malaga şehrinde elektrikli sürücüsüz otobüsler geçen cumartesi hizmet vermeye başladı. Proje, Avrupa'da bir ilk özelliği taşıyor. Otobüs firması Avanza ve Malaga Şehir Konseyi'nin ortak projesi olan AutoMOSTR+D+I kapsamındaki otobüsler, Avrupa'da bir ilk olma özelliği taşıyor.

    12 metre uzunluğunda olan, kameralar ve sensörlerle donatılmış bu otobüsler günde 6 kez limanla merkez arasındaki 8 kilometrelik yolda yolcu taşıyor. Avanza yetkilisi Rafael Durban Carmona, "Otobüsler hangi konumda olduklarını ve etraflarında neler olduğunu tespit ediyor" dedi. AFP ajansına konuşan Carmona, yollardaki trafik lambalarına da sensör takıldığını belirtip kırmızı ışık yandığı zaman otobüse bildirim gittiğini söyledi.

    Irizar firmasının tasarladığı, normal şehir içi otobüslerden bir farkı olmayan ve 60 yolcu taşıyabilen araçlarda, rota boyunca kaydettikleri verilere dayanarak 'karar verebilmeleri' için yapay zekaya başvuruluyor. Bu gelişmiş teknolojiye rağmen, İspanya yasaları araçların sürücüsüz hareket etmesine izin vermediği için direksiyonun başında bir sürücü de bulunuyor. Bu sürücülerden Cristobal Maldonado Otomatik modda çalışıyor, tamamen kendi başına hareket ediyor dedi.
    © AFP 2021 / JORGE GUERRERO
    Irizar firmasının tasarladığı, normal şehir içi otobüslerden bir farkı olmayan ve 60 yolcu taşıyabilen araçlarda, rota boyunca kaydettikleri verilere dayanarak 'karar verebilmeleri' için yapay zekaya başvuruluyor. Bu gelişmiş teknolojiye rağmen, İspanya yasaları araçların sürücüsüz hareket etmesine izin vermediği için direksiyonun başında bir sürücü de bulunuyor. Bu sürücülerden Cristobal Maldonado "Otomatik modda çalışıyor, tamamen kendi başına hareket ediyor" dedi.

    Avrupa'da halihazırda buna benzer sürücüsüz otobüs projeleri var ancak ortalama boydaki bir şehir içi otobüsün yolda diğer araçlarla birlikte seyahat ettiği diğer bir örnek bulunmuyor.

    Singapur'da geçen ay sürücüsüz otobüs test edilmiş, bir uygulama üzerinden biletini alan yolcular trafiğin yoğun olmadığı saatlerde Bilim Parkı'nda dolaştırılmıştı. Çin'de de bugüne dek farklı şehirlerde 6 sürücüsüz taksi test etti.

    Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçlarından biri, Mart 2018'de ABD'de bir yayanın ölümüne neden olmuştu. Bu kaza, sürücüsüz araçların yol açtığı ilk ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

    Etiketler:
    Singapur, Çin, Otobüs, sürücüsüz araç, elektrikli araç, Uber, Malaga, İspanya
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