ABD'nin Dedeağaç çıkarması: 'Bölgemiz çıkar çatışmalarının hedefi haline geliyor'

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Komitesi Sekreteri Dionisis Kladis, Sputnik’e yaptığı açıklamada “Onlar, bu tatbikatla askeri eylem oluşturuyor. Halihazırda Amerikalıların silahı Rusya’ya yöneltilmiş durumda. Çin’e de bir mesaj veriliyor, çünkü bölgedeki etkisi güçleniyor” ifadelerini kullandı.

“Toplumun, bölgemizi çıkar çatışmalarının hedefi haline getirme girişimine tepkisini dile getirmek istiyoruz” diyen Kladis, “Helikopterler ve zırhlı araçlar dahil en büyük askeri teçhizatın bölgemizden geçmesi bekleniyor. Nihai amaç, Rusya ile sınırdaki tatbikata katılım” diye ekledi.

'Amerikalılara misilleme olursa biz hedef haline geleceğiz'

Onlarca ABD ve NATO askerinin evlerin önünden ve Meriç nehri yakınındaki yollardan geçeceğini söyleyen Yunan politikacı, “Amerikalılara misilleme olursa biz ve çocuklarımız hedef haline geleceğiz. Bu yüzden onların burada olmasına karşıyız” diye konuştu.

ABD ve NATO askeri varlığının hiçbir biçimde Yunanistan’ın korunmasını temin etmeyeceğini savunan Kladis, “Türkiye’nin Çeşme gemisi istediği gibi Ege Denizi’nde dolaşması ve NATO'nun hiçbir şey yapmaması bunu gösteriyor” diye kaydetti.

ABD gemisinin ilk kez Dedeağaç’a gelmediğini, geçen yıl da aynı gemi NATO’nun Atlantic Resolve 2020 tatbikatı için bölgeye piyade birlikleri ile askeri teçhizat getirdiğini anımsatan KKE’li politikacı, “Tüm bunlar, ABD üsleriyle ilgili varılan anlaşma ve önce SYRIZA, sonra da Yeni Demokrasi partisinin onayıyla bağlantılı. Bu anlaşma gereği Dedeağaç ve Kavala limanları askeri üs olarak kullanılıyor” dedi.

Bölgede 'büyük ticari çıkarların çatışmasının' yaşandığını vurgulayan Kladis, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amaç, ABD’nin LNG’ye yatırımları aracılığıyla gemi nakliye sermayesinin belirli sektörlerinden yararlanmak. Ama halka tek kuruş getirisi olmayacak. Bölgedeki enerji sorunlar çok büyük, çünkü Yunanistan’ın en fakir bölgelerinden biriyiz. Sendikalar ve örgütleri konumlarını belirtmeye çağırıyoruz. Bu konu hepimizi ilgilendiriyor”.