Merkel'in 'Kabul sorunu var' dediği AstraZeneca aşısının AB'ye dağıtılan milyonlarca dozunun 5'te 4'ü kullanılmadı

Yılan hikayesinde dönen müzakerelerin ardından anlaşmalı şekilde Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmış (Brexit) bulunan Britanya'da üretilen aşıyla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kabul sorunundan söz etmesinin ardından AB'ye teslim edilen Oxford-AstraZeneca aşısının her 5 dozundan 4'ünün kullanılmadığı ortaya çıktı.

Oxford-AstraZeneca aşısının 65 yaş üstünde etkinliği kanıtlanamadığı gerekçesiyle bu grup için kullanım izni alamadığı AB ülkelerinden biri olan Almanya'da Başbakan Angela Merkel de Brexitçi İngilizlerin aşısından olmayacağını belirtti.

Alman kamuoyunun aşı korkusunu yenmesi için kameralar önünde aşı olması çağrılarıyla karşılaşan şansölye, hükümet kurumlarının 65 yaş üstüne yönelik Oxford-AstraZeneca uyarılarını gözardı etmeyeceğini söyledi.

"Halihazırda AstraZeneca aşısıyla ilgili bir kabul sorunu var" ifadesini kullanan 66 yaşındaki Merkel, "Almanya'da AstraZeneca'nın tavsiye edildiği yaş grubundan değilim" diye ekledi.

34% of Germans don’t want any type of vaccine. Angela Merkel refuses Oxford jab amid calls to 'lead by example' https://t.co/MDjLsGwgwW — Major Bertie Bramblebush (@MBramblebush) February 26, 2021

Aşı karşıtı hareketin güçlü olduğu ve anketlerin nüfusun yüzde 34'ünün hiçbir Kovid-19 aşısı yaptırmak istemediğini gösterdiği Almanya'da tedarik edilen 1.54 milyon doz AstraZeneca aşısının sadece 240 bin dozu kullanılabildi. Aşı randevusu alanların da AstraZeneca yapılacağını öğrendiklerinde başvuruyu iptal ettikleri ya da randevuya gitmediklerine dair çok sayıda haber geldi.

Bu konuda Merkel'den "AstraZeneca, Avrupa İlaç Kurumu (EMA) tarafından onaylanan güvenilir, güvenli, etkili bir aşı. Tüm yetkililer bize bu aşıya güvenebileceğimizi söylüyor. Şimdiki gibi aşı sıkıntısı çekildiğinde hangi aşıyı olacağınızı tercih edemezsiniz" değerlendirmesi geldi.

Fransa'da 43 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen ay AstraZeneca aşısının 65 üstünde etkili olup olmadığının muğlak olduğunu söyledikten sonra dün kendisine bunun yapılacağı söylenirse geri çevirmeyeceğini belirtti.

Revealed: four in five Oxford Covid jabs delivered to EU not yet used https://t.co/ov6ZXWl4ut — Guardian news (@guardiannews) February 25, 2021

Hal böyleyken, İngiliz gazetesi The Guardian'ın yaptığı araştırma, AB'nin tedarik ettiği Oxford-AstraZeneca aşısının her 5 dozundan 4'ünün kullanılmadığını ortaya koydu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'nin (ECDC) verilerine dayanan habere göre, AB üyesi 27 ülkeye dağıtılan 6 milyon 134 bin 707 doz AstraZeneca aşısının 4 milyon 849 bin 752 dozuna henüz el sürülmedi.

Oxford-AstraZeneca'nın çalışmaları, Batı aleminin en çok umut bağladığı aşı konumundayken bir dizi başarısızlığa uğramasının ardından, Rusya'nın Sputnik V aşısını geliştiren ekiple işbirliğine gitmek suretiyle rayına girmişti.