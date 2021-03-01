Brüksel'de, Uber sürücülerinin akıllı telefonla müşteri almaları yasaklandı

Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, şehrin taksi mevzuatının güncellendiğini ve Uber sürücülerinin akıllı telefon uygulaması ile müşteri almalarının yasaklandığını açıkladı.

Uber sürücülerinin uygulama ile müşteri almaya devam etmesi halinde para cezasına çarptırılacaklarını ve lisanslarının iptal edileceğini belirten Rudi Vervoort, yeni kurallara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Uber'in sürücüleri ile normal çalışma sözleşmesi yapmak yerine, bağımsız yüklenici anlaşması ile faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Vervoort, Uber'in ayıplanacak ve uzun vadede sürdürülemez bir sistem kurduğunu iddia etti.

Brüksel'de yaklaşık 2 bin kadar Uber bulunuyordu. Bu araçlar, taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyordu.

Uber sürücülerine akıllı telefon yasağıyla birlikte, dijital uygulama aracılığı ile faaliyet gösteren sistem, Brüksel'de kullanılamaz oldu.