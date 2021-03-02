Ermenistan Genelkurmay Başkanı’nın görevine Cumhurbaşkanı’nın onayı olmadan son verilecek

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararnameyi imzalamayacağı duyuruldu. Ermenistan anayasasına göre, kararname otomatik olarak yürürlüğe girecek.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı basın dairesi, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararnameyi imzalamayacağını bildirdi.

Ülkedeki anayasal düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı, Başbakan’ın bir üst rütbeli komutanın görevden alınmasına ilişkin sunduğu belgeyi, 3 gün içinde itirazlarıyla birlikte iade edebiliyor. Eğer Başbakan söz konusu itirazları kabul etmiyorsa, Cumhurbaşkanı’nın kararname taslağını imzalaması ya da Anayasa Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor. Aksi halde kararname otomatik olarak yürürlüğe giriyor.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan açıklamada, “Cumhurbaşkanı kararname taslağını imzalamamaya karar verdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Sarkisyan’ın Anayasa Mahkemesi'nde kararname taslağına değil, personel meselelerini düzenleyen ‘Askerlik Hizmeti ve Askerlerin Statüsü Hakkında’ adlı yasanın hükümlerine itiraz ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rus İskender füze sistemleri hakkındaki açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst rütbeli komutanlar, Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.

Bunun üzerine Paşinyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına karar vermiş ve bununla ilgili kararnameyi Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın imzasına sunmuştu.

Ancak Sarkisyan, kararnameyi imzalamayacağını duyurmuş, bunun üzerine Paşinyan kararnameyi tekrar göndereceğini açıklamıştı.