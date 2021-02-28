Paşinyan'dan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a tepki

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin sunduğu, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararnamenin Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanmamasını eleştirerek bu kararın dayanıksız olduğunu belirtti.

Facebook hesabından canlı yayın yapan Paşinyan, Sarkisyan'ın Gasparyan'la ilgili tasarrufu ve taraftarlarının yarın düzenlemeyi planladığı miting ve yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, "Yarın mitingde askeri darbe girişimi, Cumhurbaşkanı'nın anlaşılmaz, dayanaksız, yasal zemini olmayan kararı hakkında konuşacağız. Bunları ele almalıyız ve bunun ardından birtakım çıkarımlar yapılabilir" diye konuştu.

'Yarınki mitingin amacı demokratik ve anayasal düzenin korunması'

Bu arada Paşinyan, destekçileri tarafından yarın düzenlenecek miting ve yürüyüşün amacının ülkedeki demokratik ve anayasal düzenin korunması olduğunu söyledi.

Paşinyan, "Yarınki miting ve yürüyüşün amacı, Ermenistan'daki demokratik, anayasal düzenin ve halkın iktidarının korunması. Bizim iktidarımızın değil, halkın iktidarının. Zira ülkemizde iktidar halka aittir" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, miting ve yürüyüşe başkent'dan ve Ermenistan'ın tüm bölgelerinden mümkün olduğunca fazla kişinin katılacağını umduğunu ekledi.

Paşinyan, ordunun istifasını istemesinin ardından Gasparyan'ın görevden alınmasına karar vermiş ve bununla ilgili kararnameyi Sarkisyan'ın imzasına sunmuştu.

Ancak Sarkisyan, kararnameyi imzalamayacağını duyurmuş, bunun üzerine Paşinyan kararnameyi tekrar göndereceğini açıklamıştı.