Macron-Erdoğan görüşmesinin ardından konuşan Le Drian: Ankara hakareti kesip AB'ye bazı güvenceler verdi, ama yetmez

Yüksek gerilimli anlaşmazlık silsilesi içindeki Türkiye ile Fransa liderlerinin 5 ay sonra ilk kez dün görüşmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian değerlendirmelerde bulundu.

Fransız parlamentosu oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'Ankara'nın Fransa'ya hakaret etmeyi durdurduğunu ve Avrupa Birliğine (AB) bazı güvenceler verdiğini, ama somut eylemde bulunana dek ilişkilerin kırılgan kalmaya devam edeceğini' söyledi.

'Hakaret yerine güven verici dil'

Ankara ile Paris'ten geçen ay yapılan açıklamalarda 'ilişkileri normalleştirmek için yol haritası üzerinde çalışıldığı' dile getirilmişti. Dün Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la 5 ay sonra ilk görüşmesini video konferans yoluyla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin 'büyük potansiyeli' olduğundan söz etmişti.

Ardından milletvekillerine hitap eden Le Drian, "Artık hakaret yok ve daha güven verici bir dil var" dedi.

'Türkiye ile sağlıklı ilişki istiyoruz'

Ankara'nın Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerini Doğu Akdeniz'de Kıbrıs karasularından geri çekmesini ve Atina ile istikşafi görüşmelere başlamasını 'olumlu bir işaret' diye niteleyen Fransız bakan, Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'den Dağlık Karabağ ve İslam tartışmasına uzanan ihtilaflara atıfla şöyle konuştu:

"Hala kırılgan, çünkü anlaşmazlıkların listesi çok uzun, ama biz Türkiye ile sağlıklı ilişki istiyoruz."

'Ankara'nın adımlarına göre pozisyon alacağız'

"Eylem (görmemiz) gerek ve bu eylemlerde bulunulduğunda biz de kendi pozisyonumuzu alabileceğiz. Şimdilik eylem sadece sözde kalıyor."