Saraybosna'dan 'Love Erdoğan' mesajı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, ABD New York'ta bulunan Times Meydanı'nda yayınlanan 'Stop Erdogan' reklamına tepki olarak 'Love Erdoğan' ilanına yer verildi.

Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana verilen 'Stop Erdogan' reklamı, ABD'de yaşayan Türklerin söz konusu reklamı yayınlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine kaldırılmıştı.