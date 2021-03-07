Avrupa Parlamentosu’nda, 'Kuzey Akım-2’yi Rusya’ya karşı kullanma' çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Grup Başkanı Manfred Weber, Rus gazını Avrupa’daki tüketicilere ulaştıracak olan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin Rusya’ya karşı baskı aracı olarak kullanma çağrısında bulundu.

Alman Der Spiegel gazetesine konuşan Weber, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin yapımının ‘Avrupa’nın çıkarlarına’ uymadığını, fakat Alman hükümeti durdurma niyetinde olmadığı projenin AB tarafından ‘dış politikada bir baskı aracı olarak’ kullanılması gerektiğini savundu.

Kuzey Akım-2’nin ‘Putin'in muazzam ölçüde AB'ye ve üye devletlere karşı hareket eden sistemini’ ekonomik olarak dengeleyeceğini ileri süren Weber, “Eğer Rusya yönetimi ortaklık işbirliğine geri dönmezse, boru hattı tam kapasite çalışamayacak” iddiasında bulundu ve doğalgaz boru hattının işletilmesinin Moskova’nın ‘ilerideki davranışları ile’ ilişkilendirilmesini önerdi.

AB’yi dış politikada daha emin bir tutum izlemeye çağıran Weber, Avrupa’nın ‘(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve diğer jeopolitik aktörlerle ilişkilerdeki saflıktan vazgeçmesi’ gerektiğinin altını çizdi.

Moskova birçok kez Kuzey Akım-2’nin Avrupa’nın menfaatlerine uygun ekonomik bir proje olduğunu açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de birçok kez Berlin’in proje ile ilgili tutumunun değişmez olduğunu vurgulamıştı.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.