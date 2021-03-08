Avrupa'da bir ilk: İtalya, Sputnik V'nin yerelde üretimi için Rusya'yla anlaşma imzaladı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ile İtalyan Adienne Pharma&Biotech şirketinin Sputnik V aşısının İtalya'da üretimini öngören bir anlaşma imzaladığı açıklandı. Böylece İtalya, Rus aşısını topraklarında üretecek ilk Avrupa ülkesi oldu.

İtalya-Rusya Ticaret Odası'nın açıklamasına göre Rus Sputnik V koronavirüs aşısının bir ülkede daha üretilmesi için imzalar atıldı.

Speranza, Italy's Minister of Health: "I’m open to Sputnik V as long as the checks of the relevant agencies are successful; we’re ready to collaborate with the Russian authorities to strengthen production. Nationalistic barriers make no sense.”

👇https://t.co/WRRgjtROU6 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 7, 2021

​ADIENNE Pharma & Biotech bünyesindeki Adienne Srl'nin daha önce Sputnik V'nin yerelde üretimi için stratejik anlaşma imzalanmasını önerdiğini annımsatan İtalya-Rusya Ticaret Odası, "Avrupa'da ilk kez, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ile ADIENNE Pharma & Biotech arasında Sputnik V aşısının İtalya'da üretimiyle ilgili bir anlaşma imzalandı" ifadelerini kullandı.

'Yıl sonuna kadar 10 milyon doz üretim öngörülüyor'

İtalya'daki üretimin temmuzda başlamasının planladığını belirten İtalya-Rusya Ticaret Odası, "Bu karar, yeni istihdam yaratma ve aşının üretim sürecini tümüyle kontrol etme imkanı sunacak. Yıl sonuna kadar 10 milyon doz aşı üretilmesi öngörülüyor" dedi.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.