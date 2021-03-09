Kosova Dışişleri Bakanı Stublla, 'oy satın alma' iddiaları sonrasında istifa etti

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla istifa ettiğini ve mensup olduğu Kosova’nın Geleceği İçin İttifak Partisi’ndeki (AAK) tüm görevlerini de bıraktığını duyurdu.

Kosova’da 14 Şubat tarihinde yapılan erken meclis seçimlerine milletvekili adayı olarak katılan Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla’nın 'oy satın alma' iddialarının etkisi sürüyor.

Meliza Haradinaj-Stublla is stepping down from her position as Kosovo’s foreign minister and ending her membership of the AAK party.



She quit after allegations that her husband bribed election commissioners to help her win a parliamentary seat.https://t.co/V8dEFu1OBD — Balkan Insight (@BalkanInsight) March 9, 2021

​Stubblla, eşinin oy sayım sürecine müdahale ederek oy satın aldığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iyice artan kamuoyu baskısına dayanamayarak istifa ettiğini açıkladı.

Linç kampanyasına daha fazla dayanamadığını belirten Stublla, mensup olduğu Kosova’nın Geleceği İçin İttifak Partisi’ndeki (AAK) tüm görevlerini de bıraktığını açıkladı.

Stublla tarafından yapılan açıklamada, “Bu kararı, bana ve aileme acımasızca yöneltilen suçlamalardan sorumlu hissettiğim için değil, kirli niyetleri olan kişiler imajımı zedelediği için veriyorum” ifadeleri yer aldı.