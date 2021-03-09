Alman devlet televizyonunda Türk spikere ırkçı tepki

Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay'ın, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe yapması ırkçı tepkilere neden oldu. Almanya'da yaşayan Türkler ise spiker Atalay'a destek çıktı.

Alman devlet televizyonu ARD'de spikerlik yapan Türk asıllı Pınar Atalay, Tagesthemen (Gündem) adlı haber bülteninin açılışını Türkçe gerçekleştirdi.

​Haber bülteni açılışına Türkçe olarak, “Tagesthemen programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Pınar Atalay ve Maus" sözleriyle başlayan Atalay, ırkçı tepkilerin hedefi haline geldi. Canlı yayında Atalay'a yönelik "Türkiye’ye git", "Türkçe Almanya’ya ait değildir" yorumlarında bulunuldu.

Atalay’a tepki gösterenler sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda, zorunlu olarak ödenen radyo ve televizyon vergilerini hükümet yetkililerinden geri talep etti.

Atalay'a, Almanya'da yaşayan Türkler ve birçok Alman vatandaşından destek mesajları da geldi.