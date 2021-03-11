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    İtalya'da 'Kovid'siz tren' seferleri başlatılacak

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202103111044010650-italyada-kovidsiz-tren-seferleri-baslatilacak/

    Avrupa'da Kovid-19 salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da, salgınla mücadele için 'Kovid'siz tren' seferleri başlatılacağı bildirildi.

    Tüm dünyada pandemiyle mücadelede seyahat öncesi test, varılan noktada belirli bir süreliğine karantina ve 'Kovid'siz uçuş' uygulamalarının ardından İtalya'da 'Kovid'siz tren seferleri' başlatılacağı' duyuruldu.

    İtalya'da halihazırda Roma'dan Atlanta ve New York'a uçuşlardan önce ve varışta yolculara PCR testi zorunlu kılınıyor.

    Ancak ülkenin tren operatörleri birliği, bu yaz İtalya'nın başlıca turistik destinasyonları da dahil olmak üzere 'Kovid'siz tren seferleri' yapmayı planladıklarını açıkladı.

    © Sputnik / Евгений Одиноков
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    Hem yolcular hem de personel teste tabi tutulacak

    CNN'de yer alan habere göre, devlete bağlı Ferrovie dello Stato Italiane'nin CEO'su Gianfranco Battisti, yaptığı açıklamada bu trenlerde hem yolcuların hem de personelin, binmeden önce teste tabi tutulacağını belirtti.

    Ayrıca yolcuların kalkıştan bir saat önce istasyonda olmaları gerekeceğini de kaydeden Battisti, seferlerin nisan ayında başlayacağı bilgisini verdi.

    İlk sefer Roma ile Milano arasında

    Öte yandan yetkili, ilk 'Kovid'siz' seferin Roma ile Milano arasında yapılacağını, ardından yaz sezonunda turistik destinasyonlar için uygulanacağını kaydetti.

    Battisti, "İnsanların Venedik ve Floransa gibi yerleri ziyaret etmelerine olanak sağlayacak eşsiz bir fırsat olacak" ifadelerini kullandı.

    CNN'in verdiği bilgiye göre şirket, Kovid-19 testleri için Kızıl Haç ile İtalya Sivil Koruma Kurumu ile ortak çalışacak.

    Biletler yakın zamanda satışa çıkarılacak

    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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    Şirket, konu hakkında daha fazla detay paylaşmazken, yüksek hızlı Frecce trenlerinin kullanılacağı Roma-Milano seferleri için biletlerin yakın zamanda satışa çıkarılacağını bildirdi.

    İtalya'da şu an trenler yüzde 50 kapasiteyle hizmet veriyor. Yolculara maske takmaları ve rezervasyonun zorunlu olduğu yüksek hızlı trenlerde kendilerine ayrılan koltukta oturmaları zorunlu kılınıyor.

    Daha önce İtalya Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19'la mücadele sorumlusu Giovanni Rezza, açıklamasında aşılama süreci hızlandırıldığı taktirde ülkenin normale dönmesinn 7 ila 15 alacağını söylemişti.

    Etiketler:
    Milano, Roma, sefer, Tren, Koronavirüs testi, Koronavirüs, İtalya
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