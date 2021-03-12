Avusturya'da çatı katı temizliğinde ortaya çıkan baba Hitler'in mektupları, Adolf'un çocukluğuna farklı bir ışık tutuyor

Adolf Hitler çocukluk çağındayken, babası Alois Hitler'in yazmış olduğu mektuplar ilk kez ortaya çıkarıldı. Bir kitapta biraraya getirilen mektuplar, Nazi liderinin nasıl bir gündelik yaşam ortamında yetiştiğini gözler önüne sererken, despot baba-ezik anne portresine bazı değişiklikler getiriyor.

Avusturya'da Anneliese Smigielski'nin, çatı katını temizlemeye karar vermesi Nazi lideri Adolf Hitler'in babası Alois Hitler'in daha önce bilinmeyen mektuplarının ortaya çıkmasını sağladı.

Woher Adolf Hitler seinen mörderischen Judenhass hatte, beschäftigt Historiker seit Generationen. Roman Sandgruber hat zahlreiche Briefe von Hitlers Vater Alois entdeckt – sie werfen ein neues Licht auf die Familie. https://t.co/1WXdopMOQ8 — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 23, 2021

74 yaşında emekli kadın, 100 yıldan uzun süredir aile mülkiyetindeki mektupları bulunca tarihçileri aradı.

LINZ (AUSTRIA) - When he was first contacted by a woman claiming to have discovered letters written by Adolf Hitler's father, Roman Sandgruber was understandably wary. #BangkokPost #World https://t.co/iOTTSLLSzX — Bangkok Post (@BangkokPostNews) March 12, 2021

Avusturyalı tarihçi Roman Sandgruber, bir kadının kendisini arayarak Hitler'in babası tarafından yazılan mektuplar bulduğunu söylemesine, böyle çok telefon aldığından, bezginlik hissiyle yaklaştı. Daha önce bu yöndeki birçok iddianın boşa çıkmasıyla karşılaşan tarihçi Sandgruber, Smigielski'nin evine gidip mektuplara baktığı an gerçek bir şeyle karşı karşıya olduğunu sezerek büyük heyecana kapıldı.

Baba Hitler hakkındaki kıt bilgilerle birlikte yeni ortaya çıkan 31 mektubu birleştiren Sandgruber, böylece Alois Hitler ile ilgili "Hitler'in Babası: Oğlu Nasıl Bir Diktatör Oldu" (Hitler's Father: How the Son Became A Dictator) isimli ilk biyografiyi kaleme aldı.

Kitabın yayımlanmasıyla gündem olan mektupların üzerinde orijinal damgalar, posta pulları, incelikli el yazıları ve imzalar aynen duruyor.

Dr @Swamy39

Letters by Hitler’s father found in attic, giving rare glimpse at his early life@jagdishshetty https://t.co/ovrhHjBowp via @timesofisrael — #JaiShriRam🇮🇳ArtiSharma_VHS. (@ArtiSharma001) March 12, 2021

Sandgruber, nazikçe elinde tuttuğu Alois Hitler'in mektuplarının çocuğunu döven despot baba-ezik anne portresini değiştirdiği görüşünde.

Tarihçiye göre Alois Hitler yol bakım görevlisi Josef Radlegger'e çiftlik alım satımı konusunda yazdığı mektuplarda 'bolca aile dedikodusu' yaparken, takvimler 1895'i gösteriyordu ve Adolf Hitler 6 yaşındaydı.

#news #world #uae Previously-unseen letters written by Hitler's father give a unique glimpse into the early family life of the Nazi dictator https://t.co/ZnNAj7ItmD — MSN Arabia - English (@MSNArabia_EN) February 27, 2021

"Alois Hitler, despot aile reisi olarak bilinirdi" diyen Sandgruber, mektupların aynı zamanda baba Hitler'in cana yakın tarafını da açığa çıkardığı görüşünde.

Adolf Hitler Mein Kampf'ta annesini 'sesiz bir ev kadını' olarak sunarkan, Alois Hitler'e göre eşi Klara bundan çok daha fazlası.

Adolf Hitler's brutal father 'was a know-it-all who considered himself above others' and often beat his son, historian claims after studying never-before-seen trove of letters

via https://t.co/SoLYFq4fjs https://t.co/tydjgLmB4z — John B Tawn (@27Tawnyowl) March 1, 2021

Klara'nın Alois'in hakkında olumlu konuştuğu nadir kişilerden biri olduğunu aktaran tarihçi, Hitler'in annesinin bugünkü anlamda bağımsız kadın olduğu, ev işlerinde, özellikle de para meselelerinde söz sahibi olduğu görüşünü paylaştı.

Avusturya toplumunda yükselme ve kendi çiftliğini yöneten bir taşta beyefendisi olma hırsındaki Alois bir mektubunda "Eşim mali konularda gerekli hevese ve anlayışa sahip" diye yazmış.

Hitler’s mother seen in new light via father’s letters https://t.co/4oeg34F2BU — Anna Grega (@annagregarious) March 1, 2021

Sandgruber'e göre oğul Hitler'in daha sonra ölüm ve yıkım getiren ırkçı bir lider olarak ortaya çıkması, Yahudi karşıtı ifadeler kullandığı bilinen baba Hitler'in etkisinden ziyade, o dönemde Avusturya toplumuna hakim olan zihniyet ve atmosferden kaynaklanıyor.

Mektuplar Linz Üniversitesi'nin kütüphanesinde korunuyor.