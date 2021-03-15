Norveç'te üç sağlıkçı, AstraZeneca aşısından sonra kan pıhtılaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Norveç’te üç sağlık uzmanının AstraZeneca şirketinin koronavirüs aşısı ile aşılandıktan sonra kanda pıhtılaşma nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Norveç’te yayınlanan Aftenposten gazetesinin aktardığına göre, sağlık sektöründe çalışan üç genç, AstraZeneca şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşı ile aşılandıktan sonra ‘kanlarında pıhtılaşma’ tespit edilmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Norveç Sağlık Enstitüsü (FHI) de bu bilgiyi doğrulayarak, “Bugün 13 Mart, AstraZeneca aşısı olan üç gençte ciddi kan pıhtılaşması oluştuğuna dair üç bildiri aldık. Bu kişiler hastanede tedavi ediliyor” açıklamasında bulundu.

Daha önce Avrupa İlaç Ajansı (EMA), nüfusun koronavirüse karşı AstraZeneca aşısı ile aşılanmasına devam edilmesi önerisinde bulunmuştu. Ajanstan yapılan basın açıklamasında, tüm şüpheli vakaların araştırıldığı, ancak aşılamanın, yan etki olarak listelenmeyen bu komplikasyonlara yol açtığına dair hiçbir belirti olmadığı ifade edilmişti.

Geçen perşembe ise başta Danimarka ve Norveç olmak üzere bazı ülkelerin, aşı olanlarda ‘ciddi kan pıhtılaşması vakaları’ tespit edilmesi nedeniyle aşı uygulamasını askıya aldıkları duyurulmuştu.