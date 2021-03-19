AB'den, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP kapatma davası hakkında açıklama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Verhalyi tarafından yapılan ortak açıklamada, birliğin, bu iki karardan derin endişe duyduğu belirtildi.

🇹🇷 Turkey: Read the Joint Statement by the HR/VP @JosepBorrellF and Commissioner @OliverVarhelyi on latest actions regarding the Peoples’ Democratic Party (HDP)https://t.co/6OC2tHaB0t — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) March 18, 2021

HDP'nin kapatılmasının, milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edeceği ileri sürülen açıklamada, "Bu durum, Türkiye'de temel haklardaki geriye gidişle ilgili AB'nin endişelerini artırmakta ve Türk makamlarının reformlara yönelik taahhütlerindeki inanılırlığa darbe vurmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin, demokratik yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiği savunuldu.