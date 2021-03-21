Bulgaristan Rus diplomatları ‘istenmeyen kişi’ ilan etmeye hazır

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan’ın bir kez daha Rus diplomatları casusluk davası nedeniyle ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesi gerekeceğini belirtti.

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Borisov, Bulgaristan’ın bir kez daha Rus diplomatları casusluk davası nedeniyle ‘istenmeyen kişi’ ilan etmesi gerekeceğini ifade etti.

Borisov, “Bir kez daha Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etmemiz gerekecek” diye konuştu.

Bulgar Başbakan aynı zamanda Moskova ve Sofya’nın bir dizi alanda ortaklık ilişkileri sürdürdüğünü vurguladı.

Borisov, “Bulgaristan, eskisi gibi ulusal güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Daha önce Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev bir basın toplantısında, içlerinde savunma bakanlığı ve askeri istihbarat servisinden üst düzey yetkililerin de olduğu altı Bulgaristan vatandaşı hakkında Rusya adına casusluk yapma suçlaması yönelttiklerini açıklamıştı.

Sofya’daki Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise sürecin politika ile ilgisi olmayacağı umut edilerek söz konusu suçlamalar hakkında mahkeme bir karar verene dek Rusya’nın istihbarat faaliyetlerine ilişkin tüm spekülasyonların durması gerektiği ifade edilmişti.

AB ve NATO üyesi olan Bulgaristan, daha önce de casusluk yaptıkları şüphesi ile altı Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Moskova söz konusu suçlamaları reddediyor ve bu ithamların iki ülke arasındaki diyaloğu tahrip etmek ve Rusya’yı şeytanlaştırmak adına yöneltildiğini belirtiyor.