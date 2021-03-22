Macaristan Dışişleri Bakanı: Sputnik V’yi seçtiğimiz için Avrupa’dan ithamlara maruz kaldık

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayı olmadan Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını tescil etme kararının ardından ülkesinin Avrupa'da eleştiriler ve siyasi baskı ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Avrupa’da AB’nin dışında üretilen tüm aşılara karşı güçlü bir lobi olduğuna dikkat çeken Siyarto, şunları ifade etti:

“Üzerimize ithamlarla gelenlerden hiç biri, ‘Peki uzmanlarınız neler söylüyor? (Sputnik V) gerçekten etkili ve güvenli mi’ diye sormuyor. Hayır, biz sadece aşı satın alma konusunda batıya değil de doğuya bakmayı seçtiğimiz için ithamlara maruz kaldık. Fakat biz artık bunlara alıştık. Burada, Macaristan'da ne yaparsak yapalım hemen eleştiriliyor, sonrasında ise birkaç ay veya yıl sonra herkes bizim gibi hareket ediyor. Aynı zamanda elbette ki bize öncü olarak hiç kimse hakkımızı vermiyor, ama ne yapalım, siyaset böyle işliyor.”

RDIF 4 Mart'ta, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rus koronavirüs aşısının tecil dosyasını incelemeye aldığını, aşıyı etkinlik, güvenlik ve kalite açısından AB standartlarına göre test edeceğini duyurmuştu. Kararın en erken mayısta çıkması bekleniyor.

Macaristan geçtiğimiz ocak sonunda Sputnik V aşısının kullanımını onaylayan ilk AB ülkesi olmuştu. Slovakya da aşının Avrupa’daki tescilinden önce Rus aşısının kullanımını onaylamıştı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.