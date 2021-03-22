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    İngiltere'de bir polis memurunun öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalede bulundu. 

    İngiliz polisinden itiraf: Kızım saldırıya uğrasa 'Polise gitme' derim

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Avrupa
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    İngiltere'de, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu polisler, İngiliz polisinin ve yargısının, kadına yönelik taciz ve şiddete karşı tutumuna ilişkin açıklamada bulundu. Eski erkek çalışma arkadaşları hakkında birtakım iddialarda bulunan kadın polisler, İngiltere polisine güven duymayacaklarını da belirtti.

    İngiltere’de, aralarında eski emniyet müdürünün de yer aldığı eski kadın polisler, kadına yönelik şiddete ilişkin ülke polisinin tutumu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Hürriyet'ten Halil Yetkinlioğlu'nun haberine göre, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nda (MET) çalışmış eski kadın polislerin açıklamalarında, eski erkek çalışma arkadaşları hakkında dile getirdiği iddialar bulunuyor.

    Görevdeyken birbirleriyle cinsel içerikli görüntüler paylaşmaları, sokakta devriye gezerken gördükleri kadınlar hakkında uygunsuz yorumlar yapmaları, kayıp bir kadınla cinsel ilişkiye girmek konusunda tatsız şakalar yapmaları ve fiziksel tacizde bulunmaları iddialar arasında.

    'Kızlarım polis güçlerine katılamaz'

    Avustralya'da büyük kentlerde toplanan binlerce kadın 'adalet' istedi
    © AFP 2021 / SAEED KHAN
    Avustralya'da emniyet müdürünün 'cinsel ilişkiye rıza için telefon uygulaması' önermesi tartışma yarattı
    Eski Manchester Emniyet Müdürü Peter Fahy, “Üç yetişkin kızım var, ailemden biri saldırıya uğrasa, onlara polise ihbarda bulunmamalarını söylerdim. Kızlarım mümkün değil, polis güçlerine katılamaz, orada rahat edemezler” dedi.

    Eski Nottingham Emniyet Müdürü Sussanah Fish de, polis güçleri arasındaki 'kadın düşmanlığının', İngiltere’de tecavüz ve cinsel taciz soruşturmalarının çok azının mahkumiyetle sonuçlanmasında rol oynadığını belirtti. Fish “Kadın düşmanlığı karar alma süreçlerine o kadar işlemiş ki, bunu yaptıklarının farkına bile varmıyorlar. Bir emniyet müdürü olarak bile erkek çalışma arkadaşlarım beni ciddiye almıyor, patronluk taslıyorlardı. Bana karşı bir suç işlense, ihbar etmeden önce düşünürüm çünkü ciddiye alınacağımdan emin değilim” diye konuştu.

    562 polis cinsel saldırıyla suçlandı

    Rainer Maria Woelki
    © AP Photo / Ina Fassbender
    Almanya’daki manastır soruşturmasına dair yeni rapor açıklandı
    Son açıklanan verilere göre, ülkedeki 45 farklı emniyet biriminde çalışan polisler hakkında yapılan aile içi şiddet suçlamalarının üçte birinden fazlası Londra'da görev yapan polislere yönelikti. Bu 246 şikayetin ise sadece yüzde 5’i mahkumiyetle sonuçlandı. Manchester Polisi hakkındaki 79 şikayetin ise sadece birinden mahkumiyet çıktı.

    Bilgi edinme yasası kapsamında açıklanan diğer verilere göreyse, ülke genelinde Ocak 2012 ve Haziran 2018 arasında 562 polis memuru cinsel saldırıyla suçlandı, ancak sadece 43’ü disiplin soruşturması geçirdi.

    Londra Emniyet Müdürlüğü ise iddialarla ilgili yorum yapmazken, “40 binden fazla polis memuru ve görevli istihdam ediyoruz ve çalışanlarımızdan en yüksek standartları bekliyoruz” denildi.

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    Etiketler:
    kadına yönelik şiddet, Kadına yönelik taciz, Şiddet, Kadın, Polis, İngiltere
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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