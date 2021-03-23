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    Kosova meclisinde yeniden başbakan seçilen Albin Kurti yemin ettikten sonra el sallarken

    Kurti, Belgrad'la ilişkilerden işsizlik ve pandemiye dek sorunlarla dolu Kosova başbakanlık koltuğuna yeniden oturdu

    © REUTERS / LAURA HASANI
    Avrupa
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    İsrail büyükelçiliğini Kudüs'te açmasıyla dünyada gündem olan Kosova'da, erken seçimlerin üzerinden beş hafta geçtikten sonra, Albin Kurti'nin başbakanlığına meclis onayı çıktı.

    Kosova'da Kendin Karar Al Hareketi (VV) Genel Başkanı Albin Kurti, meclisteki 120 milletvekilinden 67'sinin güvenoyunu alarak ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturdu.

    Arnavut milliyetçisi-sosyal demokrat çizgideki siyasetçinin geçen yıl 50 günlük başbakanlık macerası, koalisyon ortağı Kosova Demokratik Birliği'nin (LDK) koronavirüs pandemisiyle mücadele konusunda anlaşmazlık gerekçesiyle muhalefetin safına geçmesiyle sona ermişti.

    46 yaşındaki Kurti, yeni başbakanlık döneminde önceliklerini yolsuzlukla ve işsizlikle mücadele olarak açıkladı.

    Aşılama kampanyası başlatmamış tek ülke

    Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesinde işsizliğin yüzde 30'da seyretmesinin üzerine koronavirüs pandemisinin tetiklediği sorunlar da eklenmiş durumda. Kosova, Avrupa'da henüz aşılama kampanyası başlatmamış tek ülkeyken, Kurti, 1.8 milyonluk nüfusun yüzde 60'ına bu yıl sonuna kadar aşı yapma hedefini koydu. 

    'Sırbistan Kosova'yı tanımazsa ilişkiler normalleşmez'

    NATO'nun 1999'daki harekatıyla fiilen kopulan ve 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilen Sırbistan'la kadim sorunların 'hepsini çözmek istediğinden' söz eden Kurti, diğer yandan Kosova'nın bağımsızlığının Belgrad tarafından tanınması önşartını ihmal etmeyerek "Sırbistan bağımsız Kosova'yı tanımazsa ilişkiler normalleşmez" dedi.

    Rusya ve Çin'in yanısıra bazı AB ülkelerinin de tanımadığı Kosova'nın AB'ye katılma emeline ulaşmak için AB'ye aday ülke statüsündeki Sırbistan'la ilişkilerini düzeltmesi gerekiyor.

    Türk lidere Bölgesel Kalkınma Bakanlığı

    Kurti'nin yeni kabinesindeki isimler şöyle:

    Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Dışişleri ve Diaspora Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Donika Gervalla, Azınlık ile İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emiliya Recepi, Maliye Bakanı Hekuran Murati, Adalet Bakanı Albulena Haciu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hayrullah Çeku, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Altyapı ve Çevre Bakanı Liburn Aliu, Tarım, Orman ve Kırsal Bakanı Faton Peci, Savunma Bakanı Armend Mehay, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Celal Sveçla, Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Haydari, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Goran Rakic.

    Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak yeni hükümette görev yapacak.

    'Kosova'nın AB'den başka alternatifi yok'

    Kurti, başbakanlığının onaylanmasının ardından meclise hitabında, Kosova'nın AB'den başka alternatifi olmadığını, ortak değerlerle hedefleri paylaştıkları NATO ile AB'nin parçası olmak yolunda yorulmadan çalışacaklarını söyledi.

    "AB entegrasyonuna giden yol meydan okuyucu bir yol olabilir, ancak Kosova'nın alternatifi yok" vurgusu yapan Kurti, Sırbistan ile diyalog sürecinde önceliğin kayıp kişiler olacağını belirtti.

    Meclis başkanlığına seçilen Glauk Konjufca da anayasa gereği cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek. Sırbistan'la savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanı olan Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kasım 2020'de Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı'nın hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine istifa ettiğinde de cumhurbaşkanlığı görevini önceki dönemin Meclis Başkanı Vyosa Osmani yürütmüştü.

    14 Şubat erken seçimi nasıl sonuçlandı?

    Kosova'da 14 Şubat'ta gerçekleşen erken genel seçimde VV 58 milletvekili elde ederken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) 19, Kosova Demokratik Birliği (LDK) 15, Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) 8 ve Sırp toplumu için ayırılan 10 sandalyenin tamamını da Sırp listesi kazandı.

    Diğer azınlıklardan KDTP 2 milletvekili elde ederken, Vakat Koalisyonu, Kosova'nın Yeni Demokratik Girişimi, Roman İnisiyatifi, Yeni Demokratik Parti, Sosyal Demokrat Partisi, Birleşik Goran Partisi, Aşkali Entegrasyon Partisi ve Kosova Romanları Yenilikçi Hareketi birer milletvekili elde etti.

    Albin Kurti kimdir?

    Başkent Priştine'de 24 Mart 1975'te doğan Kurti, Ağustos 1997'de Priştine Üniversitesi Bağımsız Öğrenciler Birliğinin yönetimine dahil olarak Sırp yönetimi tarafından işgal edilen üniversitenin bina ve tesislerini boşaltma talebiyle barışçıl protestolar düzenlemişti.

    Kosova'daki 1998-1999 savaşı sırasında UÇK Siyasi Temsilcisi Adem Demaçi'nin sekreteri olarak görev yapan Kurti, 27 Nisan 1999'da Sırp polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

    Sırp güçlerinin 10 Haziran'da Kosova'dan çekilmesiyle Kurti ve beraberindeki 2 binin üzerindeki Arnavut, Sırp hapishanelerine transfer edilmişti. Uluslararası baskıların sonucunda Kurti, 7 Aralık 2001'de serbest bırakılmıştı.

    Etiketler:
    Aşılama, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs, Yolsuzluk, işsizlik, NATO, AB, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK), başbakan, güvenoyu, Meclis, Kosova, Albin Kurti
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