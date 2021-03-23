Avrupa Parlamentosu komitesi, skandalların odağındaki Frontex'in bütçesini onaylamadı

AP Bütçe Kontrol Komitesi milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in geri itmelerdeki rolü ve kayıtsız lobicilerle görüşmeler yapması gibi nedenlerle geçmişteki bütçe harcamalarına onay vermedi.

Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrol Komitesi'nden yapılan açıklamada, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) dışındaki bütün AB kurum ve kuruluşlarının 2019 yılı bütçe uygulamalarının 22 'evet', 3 'hayır' ve 5 'çekimser' oyla ibra edildiği bildirildi.

Açıklamada, Frontex’in bütçesinin aklanması için kurumun öncelikle çeşitli konuları açıklığa kavuşturması gerektiğine işaret edildi.

Frontex'in çalışmalarında temel insan haklarının ihlal edilip edilmediğini gözlemleyecek görevlilerinin işe alınmasında geciktiğine işaret edilen açıklamada, kurumda özellikle yönetici seviyesinde cinsiyet dengesizliği olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Frontex yöneticilerinin AB içinde lobi faaliyetinde bulunmak için gereken şeffaflık sicilinde kaydı olmayan çeşitli şirket temsilcileriyle görüştüklerinin ortaya çıktığı ve kurumda taciz vakaları bildirildiği ifade edildi.

Frontex'in temel hakları ihlal ederek göçmenleri geri itmelere suç ortağı olduğu yönündeki iddiaları açıklığa kavuşturması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu konuda parlamentonun kurduğu inceleme grubuna daha fazla açıklama yapması gerektiği belirtildi.

Bütçe ibra kararı bu aşamadan sonra nisanda AP Genel Kurulu'nda oylanacak.

Frontex'in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici açıklama yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor.

AB’nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP görev alanına giriyor.