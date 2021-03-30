Lukaşenko: Anayasa düzenlemelerini Rusya'nın baskısıyla değil, kendi irademizle yapıyoruz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, anayasa düzenlemeleri yapma kararını Rusya'nın baskısıyla değil kendi iradeleriyle aldıklarını belirtti.

Belarus basınına konuşan Lukaşenko, "Unutanlara, Rusya ve Rus yönetiminin beni anayasada düzenlemeler yapmaya zorlamadığını hatırlatmak isterim. Bu konu üzerinde çok uzun süredir çalışıyoruz" dedi.

"Bu değişikliklerin yapılması gerektiği sonucuna vardık, zira Lukaşenko ebedi değil ve bir sonraki devlet başkanının kim olacağını bilmiyoruz" diye devam eden Lukaşenko, anayasa değişikliği kararı almalarının birinci ve en önemli nedeninin bu olduğunu vurguladı.

Lukaşenko, Belarus'un yeni anayasa taslağının 2021 sonuna kadar hazırlanmasının ve 2022 başında da referandum yapılmasının planlandığını söylemişti.