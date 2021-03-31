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    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

    Yeni Zelanda'da asgari ücrete zam, zenginlere yüksek vergi geldi

    © REUTERS / Edgar Su
    Avrupa
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    Yeni Zelanda’da asgari ücret, saatlik 20 dolara yükseltildi. Zenginlere yüzde 39 vergi getirildi. Başbakan Jacinda Ardern, "Bu artış en savunmasız gruplara olan destekleri ve iyileştirmeleri temsil ediyor" dedi.

    Asgari ücretin saatini 18.90 dolardan 20 dolara yükselten ve en yüksek gelir dilimine sahip gruplara yüzde 39 vergi getiren yasa, yarın uygulanmaya başlanacak. 

    Hükümet, asgari ücret zammından 175 bin 500 işçinin yararlanacağını ve bunun ekonomiye yıllık etkisinin 216 milyon dolar olacağının tahmin edildiğini açıkladı. 

    Yeni yasayla, yüzde 39'luk vergi oranı ise yılda 180 bin dolardan fazla kazananlara uygulanacak. Yeni Zelanda'da bu gruba giren kişi sayısı ülke nüfusunun yüzde ikisine tekabül ediyor. Yeni gelir vergisinin ülke ekonomisine katkısının yıllık 550 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

    'Daha yapılacak çok şey var'

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, asgari ücretteki artışın seçim vaatlerinden biri olduğunu belirterek, “Bu artış en savunmasız gruplara olan destekleri ve iyileştirmeleri temsil ediyor. Daha fazla ev inşa etmek, sağlık sistemimizi iyileştirmek, eğitim, öğretim ve iş fırsatlarına yatırım yapmak da dahil olmak üzere daha yapılacak çok şey var” ifadelerini kullandı.

    Muhalefetten itiraz: Ekonomik vandalizm

    Asgari ücret artışına karşı çıkan muhalefet Ulusal Parti Sözcüsü Scott Simpson ise “Küçük işletmeler için aşırı belirsizlik döneminde asgari ücreti keskin bir şekilde artırmak ekonomik vandalizmdir” dedi.

    Ardern liderliğindeki hükümet, son dört yılda asgari ücreti kademeli olarak artırdı ve 2017'den bu yana saatte 4,25 dolar artış sağladı. Ardern geçen yıl ise, işverenleri haftada dört gün çalışma planına geçmeye ve Kovid-19 sürecinde çalışma düzeninde esnekliğe gitmeye çağırmıştı. 

    Yeni Zelanda en yüksek asgari ücrette ilk 5'te

    OECD verilerine göre, Yeni Zelanda 2019'dan beri, asgari ücretin en yüksek olduğu 5 ülkeden biri. Kovid-19 salgı boyunca havalimanları ve sınır işletmeleri gibi yerlerde çalışanlar da dahil olmak üzere risk altında mesai yapanların çoğu asgari ücret alıyor. Geçen sene, sendikalar, pandemide ön saflarda çalışan bu kişiler için asgari ücretin 22.10 dolara çıkarılması çağrısında bulunmuştu. 

     

    Etiketler:
    Jacinda Ardern, Vergi, Asgari ücret, Yeni Zelanda
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