Kime niyet kime kısmet: Trump'ın giderayak Venezüella petrolüne yönelik yaptırımı, İtalyan lokantacıyı vurmuş

Trump'ın görevdeki son gününde alelacele çıkardığı Venezüella petrol sektörüyle ilgili yaptırımların isim benzerliğinden ötürü İtalya'daki bir lokantacıyı vurduğu ortaya çıktı. Verona'daki restoran sahibi üç ay uğraşarak ABD Hazine Bakanlığına yanlışlık yapıldığını kabul ettirdi.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın Venezüella'daki sosyalist Nicolas Maduro yönetimine karşı darbe girişimleri eşliğinde dayattığı yaptırımların vurduğu kişi ve kurumlar arasında İtalya'nın Verona kentindeki bir restoran sahibi de olduğu ortaya çıktı.

20 Ocak 2021'de başkanlığı Joe Biden'a devreden Trump'ın son tam görev gününde Venezüella petrol sektörünün yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle Alessandro Bazzoni isimli bir kişi ABD yaptırımlarının kıskacına alındı.

Will the real Alessandro Bazzoni please stand up? The Trump administration was trying to sanction a trader in Venezuelan crude. In a case of mistaken identity, it ended up blacklisting a company linked to a pizzeria in Verona, Italy. https://t.co/7Sd7IC8Klf w/ @DPsaledakis — Luc Cohen (@cohenluc) April 1, 2021

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesine eklediği Bazzoni ile onunla bağlantılı şirketler arasına AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C. de konuldu. Bunun adresi ise İtalya vatandaşı bir Bazzoni'nin Verona kentinde işlettiği Dolce Gusto restoranı ve pizzacısı olarak gözüküyordu.

Neyle vurulduğunu şaşıran İtalyan lokantacı, Trump yönetiminin yanlışlıklar zincirindeki halkalardan biri olduğunun anlaşılması sonrası Reuters'e telefonla bilgi verirken "Önce bir hata yaptılar, sonra sorunu çözdüler" dedi.

Nihayet 31 Mart 2021'de bir hata yaptığını kabul eden ABD Hazinesi, Bazzoni'nin sahibi olduğu AMG S.A.S. Di Alessandro Bazzoni & C. ve İtalya'nın Porto Torres kentindeki SerigraphicLab di Bazzoni Alessandro isimli bir grafik tasarım şirketi üzerindeki yaptırımları kaldırdı. Bir yetkili, bakanlığın bu şirketlerin ocakta kara listeye alınan Bazzoni'den başka kişilere ait olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Lokantacı Bazzoni de ABD'nin Venezüella'ya dayattığı yaptırım rejimine artık müdahil olmamaktan memnuniyetini ifade edip "Çok şükür sorunu birkaç ayda çözdüler" dedi.

SerigraphicLab di Bazzoni Alessandro ise Reuters'in e-postayla gönderdiği sorulara henüz geri dönüş yapmadı.

Miller & Chevalier isimli hukuk firmasının yaptırımlar alanındaki uzmanı Tim O’Toole, durumu "Trump yönetiminin son günlerinde Veenzüella, İran, Çin konusunda gerçekten çok telaşla eylemlerde bulundular. Bu kadar hızlı hareket ederseniz, hata yapmanız kaçınılmaz olur" diye değerlendirdi.