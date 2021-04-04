Avusturya Başbakanı Kurz: Sputnik V aşısı alırsak aşılama programımızı hızlandırıp, yaz aylarında normale dönebiliriz

Yayınladığı videoda koronavirüs salgınına karşı Avusturya'da yürütülen aşı kampanyasını ele alan Başbakan Sebastian Kurz, önümüzdeki 100 gün içerisinde tüm Avusturyalıların en azından ilk doz koronavirüs aşısını yaptırmış olacağını dile getirdi. "Sputnik aşısını kullanırsak, bu sayı daha da çok artabilir" ifadelerini kullanan Kurz'ın planına göre, Nisan sonuna kadar ülkedeki 65 yaş üstü herkes aşı olmuş olacak. 50 yaş üzerindekilerin ise sırası Mayıs ayında gelecek. Geriye kalan Avusturyalıların aşılaması da Haziran'dan itibaren başlayacak.

Kurz, herşeyin yolunda gitmesi durumunda "yaz aylarında normale dönebileceklerini" dile getirerek, yaşlıların Mayıs ayında bağışıklık kazandırılmasının bir "dönüm noktası" olacağını kaydetti.

Avusturya'da şimdiye dek ülke nüfusunun yüzde 16.11'i (1.2 milyon kişi) koronavirüs aşısının birinci dozunu yaptırmış bulunuyor.