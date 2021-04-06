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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

    Ukrayna Devlet Başkanı: Donbass’taki savaşı sadece NATO üyeliğimiz bitirir

    © AFP 2021 / SERGEI SUPINSKY
    Avrupa
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass’taki savaşın, sadece ülkesi NATO’ya üye olursa sona ereceğini savundu. Ukrayna lideri, NATO ülkelerini Rusya’ya karşı Karadeniz’deki varlıklarını güçlendirmeye çağırdı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından yaptığı Twitter açıklamasında Zelenskiy, “Ordumuz ve savunma sektörümüzde reformlar gerçekleştirmeye bağlılığımız sürüyor, fakat reformlar Rusya’yı yalnız başına durdurmayacaktır” dedi.

    Ukrayna lideri, “Donbass’taki savaşı sona erdirmenin tek yolu NATO’dur. Ukrayna’nın (NATO’ya) üyelik planı, Rusya için gerçek bir sinyal olacaktır” diye ekledi.

    ​Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta son dönemde gerilim yeniden yükselmiş durumda. Ukrayna ordusu salı günü Donbass’ta iki askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

    Söz konusu açıklama, Donbass’taki bağımsızlık yanlısı milislerin Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamalarını izledi.

    Sergey Lavrov
    © REUTERS / Russian Foreign Ministry
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    Karşılıklı suçlamaların yanında Ukrayna hükümeti ayrıca, Rusya’nın son günlerde askeri güçlerini sınıra yığdığını söylüyor. Kremlin yetkilileri söz konusu açıklamalar sorulduğunda, Rusya’nın kendi sınırları içinde askeri güçlerini bir yerden diğerine sevk edebileceğini, bunun herhangi bir ülke için tehdit olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

    ABD, İngiltere ve NATO’dan ise yeni gerilim döneminde Ukrayna’ya destek veren açıklamalar yapıldı.

    Rusya en başından beri Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalara taraf olmadığını söylüyor ve Kiev’i bağımsızlık yanlısı milislerle diyaloğa çağırıyor. Fakat son dönemde Ukrayna temas grubu üstünden yapılan görüşmeler de tıkanmış durumda.

    Söz konusu grubun toplanması ile geçen sene sahadaki gerilimi dindirmek için birtakım ek önlemler alınmıştı. Ancak karşılıklı ateşkes ihlali suçlamaları, bu önlemlerin de geçerliliğini yitirdiği şeklinde yorumlanıyor.

    Ukraynalı heyet müzakereler için Minsk'e gitmeyecek

    Bu arada Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, Üçlü Temas Grubu’nun Donbass ile ilgili müzakerelerinin yeniden yüz yüze başlaması halinde Ukraynalı heyetin Minsk'e gitmeyeceğini belirtti.

    ICTV televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Reznikov, “Bugün karantina aniden sona ererse ve eskiden olduğu gibi istişarelere Minsk'te devam edilmesi önerilecek olursa, Üçlü Temas Grubu’nun toplantılarına katılmayacağımızı bildirdik. Ukrayna heyetinin, üyelerini Minsk’e göndermeyeceğini açıkladık. Bunu gerçek hayatta yapmak için her halükarda başka bir ülke, başka bir kent aranması gerekecek” açıklamasında bulundu.

    Vladimir Zelenskiy
    © Sputnik
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    Reznikov, bu durumun Minsk'te devam eden protestolardan değil Belarus’un Rusya'nın etkisi altında olmasından ve Kiev'in ‘bu bölgeye güvenmemesinden’ kaynakladığını ileri sürdü.

    Üçlü Temas Grubu’nun müzakereleri 2014’ten bu yana Minsk’te düzenleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana müzakereler video konferans şeklinde devam ediyor.

    Ukraynalı heyete başkanlık eden Ukrayna’nın ilk devlet başkanı Leonid Kravçuk, daha önce Minsk’teki protestolardan dolayı müzakere platformunun Belarus’tan İsveç’e taşınabileceğini belirtmişti. Bu ay Donbass’ta yeniden tırmanan gerilim ortamında Kravçuk, geçen hafta geçen hafta sert bir açıklama yaparak Belarus'u ‘Rusya'nın uşağı’ ve ‘Ukrayna'nın düşmanı’ olarak nitelendirmişti, ayrıca müzakerelere Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden yeni temsilcinin katılımı nedeniyle Kiev'in Üçlü Müzakere Grubu’nun toplantısına katılmayacağını ifade etmişti.

     

    Etiketler:
    Aleksey Reznikov, Donbass, NATO, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna
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