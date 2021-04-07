Donetsk: Ukrayna askerlerinin hedef aldığı yerleşim birimi elektriksiz kaldı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamada, Ukrayna güvenlik güçlerinin BMP-2 piyade savaş araçlarıyla açtıkları ateş sonucunda Vasilyevka yerleşiminde elektriklerin kesildiği bildirildi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta ateşkesi korumak amacıyla kurulan Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi’nin (KKOM) Donetsk Halk Cumhuriyeti Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Ukrayna güvenlik güçlerinin BMP-2 piyade savaş araçlarıyla açtıkları ateş sonucunda, Donetsk bölgesindeki Vasilyevka yerleşiminde elektrikleri kesildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde Ukrayna güvenlik güçlerinin BMP-2 piyade savaş araçlarıyla Vasilyevka yönüne açtıkları ateş sonucunda elektrik nakil hatları hasar gördü, yerleşim birimi elektriksiz kaldı” denildi.

Açıklamada ayrıca, Vasilyevka'daki su pompa istasyonunun da açılan ateş sonucunda hasar gördüğü ve temas hattının her iki tarafında da su tedarikinin zorlaştığı kaydedildi.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Ancak Şubat ayından bu yana, Ukrayna'nın doğusundaki durum giderek kötüleşti. Ukrayna ordusu tarafından ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerindeki yerleşim yerlerine yönelik provokasyonlar artmış durumda.