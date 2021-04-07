İngiltere, Moderna aşısının dağıtımına başladı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Moderna aşılarının dağıtımının Galler'de başladığını açıkladı.

Hancock, "Bugün Moderna aşısının piyasaya sürülmesine başlayabildiğimiz için çok mutluyum. Nerede yaşarsanız yaşayın, arayın ve iğneyi alın" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de bugüne kadar 31.6 milyon kişiye birinci doz koronavirüs aşıları yapıldı. Onaylanan 5.5 milyon aşıyla birlikte, nüfusun yarısının aşılama işleminin tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, ülkedeki aşılama kampanyasında kullanılmak üzere Johnson & Johnson’ın koronavirüs aşısının kullanımına son onayı verdi.

J&J aşısı, her ikisi de iki doz gerektiren AstraZeneca ve Pfizer ile BioNTech'in ardından Güney Kore'de izin verilen üçüncü koronavirüs aşısı.

Dünya çapında aşılamada en çok ilerleme kaydeden ülkeler ise sırasıyla İsrail, BAE, Şili, İngiltere, ABD, Bahreyn, Sırbistan ve Macaristan.