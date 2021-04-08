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    Kanape-gate (sofagate): Beştepe'deki salonun ortasında AB ve Türkiye bayrakları önünde sadece iki tane tekli koltuk olması ve bunlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in oturması karşısında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaşadığı şaşkınlık

    Middle East Eye ve Politico'ya göre Ankara'daki kanepe-gate'in perde arkasında AB'nin iki başkanı arasındaki rekabet var

    © AFP 2021 / -
    Avrupa
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    Beştepe kabulünde Von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Erdoğan'dan uzakta oturtulmasıyla ilgili suçlamalar havada uçuşurken, Middle East Eye'a konuşan Türk kaynaklar, AB'nin iki başkanı arasındaki rekabete ve protokolü Michel'in yönlendirdiğine dikkat çekti. Politico, kendini daha üstte gören Michel'in protokolden memnun kaldığını yazdı.

    Avrupa Birliği, icra organı AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üye ülke hükümetlerini temsil eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in her ikisine de protokolde hükümet başkanı muamelesi yapılmasını talep ederken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilirken von der Leyen'in önce ayakta kalması, sonra Erdoğan ve Michel ile yan yana tekli koltuğa değil, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısına oturtulmasıyla ilgili tartışma durulmuyor. 

    2.5 saatlik görüşmenin önüne geçen ve Avrupa'da 'kanepe-gate (sofagate) skandalı' diye nitelenen olayın siyasilerin büyük tepkisini çekmesinin ardından, dün von der Leyen'in kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği tonlamasıyla Ankara'ya getirdiği eleştiri, Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı. Bazı siyasiler, Michel'in Erdoğan'la erkek erkeğe istifini bozmadan oturmasına tepki gösterip niye kadın başkana muameleyi protesto etmediğini sorgulaması üzerine, AB Konseyi Başkanı, suçu üzerinden atan bir Facebook paylaşımı yaptı:

    "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar en derin hislerimi ya da gerçekliği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir... "

    Michel'in üstüne üstlük Türk tarafını 'protokol gafıyla' itham edip "Türk yetkililerin protokol kurallarını katı yorumlaması nedeniyle rahatsız edici bir durum ortaya çıktı: Avrupa Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta daha düşük seviyedeymiş gibi bir muamele yapıldı" iddiasında bulunmasının ardından, bugün Çavuşoğlu'ndan AB'yi sorumlu tutan açıklama geldi:

    "Protokol konusunda çok haksız ithamlar var, protokolde AB tarafının talepleri karşılanmış, talepleri doğrultusunda oturma düzeni planlanmıştır. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleriyle talepleri karşılanmıştır."

    Bunun üzerine dikkatler kulislerde konuşulanlara çevrildi.

    Reuters'e konuşan bir AB yetkilisi "Türkiye saygısızlık yapmak istemedi. Her iki başkana da çok nazik bir karşılama sundu ve uluslararası protokole sıkı sıkıya bağlı kaldı" dedi.

    AFP'ye konuşan bir Türk yetkili "Ziyareti hazırlayan AB ön heyetinin talep ettikleri dışında herhangi bir düzenleme yapılmadı" bilgisini paylaştı.

    Nitekim Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Von der Leyen'in Ankara'ya tepkisini aktarırken, kadın başkanın protokol ekibinin pandemi nedeniyle onunla birlikte Türkiye'ye seyahat etmediğini itiraf etti.

    Middle East Eye haber sitesi de Türk yetkililerin kanepe-gate skandalının AB liderleri arasındaki rekabetten kaynaklanan bir hata olduğuna dair ifadelerine yer verdi. 

    Middle East Eye Ankara muhabiri Ragıp Soylu'ya konuşan yetkililer, normalde eşit statüde görülen iki AB başkanı arasında arasında bir rekabet olduğunu ve kanepe-gate'in AB heyetinin suçu olduğunu söyleyerek sorumluluğu reddetti. 

    Üst düzey bir Türk yetkili, Michel'in ekibinin Beştepe kabulünden önce yapılan temaslarda sözkonusu oturma düzenini kabul ettiğini söyledi.

    Yetkili, "[Bu temaslarda] Von der Leyen'in ekibinden bir temsilci yoktu. Dolayısıyla onların görüşü bize iletilmedi" dedi. 

    Bir diğer üst düzey yetkili, tüm düzenlemelerin, Türkiye'ye ziyaretten önce gelen AB yetkilileriyle işbirliği içinde yapıldığını belirtti.

    Buna göre, olayın ardından durumu telafi için öğle yemeğinde daha farklı bir oturma düzeni sunuldu. Erdoğan'ın hem Michel'in hem Von der Leyen'in karşısında olacak şekilde oturması planlandı. Ancak Michel'in ekibinin bu teklifi reddetmesi sonucunda, yine AB Konseyi Başkanı Erdoğan'ın karşısında yalnız başına ve Von der Leyen yanda oturdu.

    Üst düzey Türk yetkili, "Michel'in ekibi, Von der Leyen'e sadece aynı yükseklikte ve tipte bir koltuk verilmesini kabul etti" dedi.

    Bir diğer Türk yetkili, "Bu onların yol açtığı bir sorun. İç kavgalarını Ankara'ya bile getirdiler. Bu ziyareti daha iyi organize etmelilerdi" değerlendirmesini yaptı.

    Ragıp Soylu da kanepe-gate skandalının perde arkasıyla ilgili şu paylaşımları yaptı:

    ​Nitekim Politico sitesi, AB Konseyi Başkanı'nın ekibinin sözkonusu protokolden memnun olduğunu, zira Michel'i statü olarak daha üst seviyede gördüğünü yazdı. Politico'nun haberine göre, Michel'in ekibi Brüksel'e döndükten sonra ve krize tepkilerin büyüdüğü sırada bile bir sorun yaşandığını düşünmüyordu.

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