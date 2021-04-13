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    Evde kal yazısıyla devriye gezen bir polis aracı, Brandenburg Kapısı, Berlin, Almanya

    Alman bakanlar kurulu, ülke çapında sıkı pandemi önlemleri dayatmasına imkan veren yasa değişikliğini onayladı

    © REUTERS / Michele Tantussi
    Avrupa
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    Almanya'da uzmanların 3. dalganın aşılması için 2-4 haftalık kapanma gerektiği uyarısına kulak veren Merkel'in gerektiğinde federal eyaletlerin üzerine çıkarak ulusal önlemler uygulama hamlesi, bakanlar kurulunda kabul edildi. Haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü geçtiği bölgelerde mekanlar kapatılıp gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    Bakanlar kurulunun onayladığı Salgın Hastalıklardan Korunma Yasası değişikliğiyle federal hükümetin gerekli durumlarda ülke çapında uygulayabileceği sıkı önlemlerin ulusal kıstasları belirlendi. Yürürlüğe girmesi için parlamentonun alt ve üst kanatlarının onayı gerekiyor.

    Acil fren uygulaması

    Başbakan Angela Merkel, bakanlar kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü geçtiği durumlarda ülke genelinde aynı kuralların geçerli olacağını ve acil fren uygulamasının devreye gireceğini, böylelikle eyaletlerdeki belirsizliklerin ortadan kalkacağını söyledi.

    16 eyaletten sadece birinde düşük seyrediyor

    Şansölye, özellikle haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü geçtiği bölgelerde geçerli olacak sert önlemler kapsamında temas kısıtlaması, mağazalar, restoranlar, kültür ve spor merkezlerinin kapatılması ile gece sokağa çıkma yasağının uygulamaya gireceğini belirtti. Bugün itibarıyla 16 eyaletten sadece birinde bu oran 100'ün altındaydı.

    Kapanma eşliğinde sokağa çıkma ve toplanma yasağı

    Buna göre, yüksek enfeksiyon oranlı bölgedeki insanlar 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ikamet ettikleri evleri ve bu evlere ait avlu ve bahçeleri terk edemeyecek. Ev hayvanlarının gereksinimlerini gidermek veya işyerlerine gitmek zorundakiler, muaf olacak. Kamuya açık veya özel alanlarda toplanmalara da kısıtlama getirilecek; aynı hane halkına ilaveten bir kişinin katılımıyla biraraya gelinmesine izin verilecek. Cenaze törenlerine en fazla 15 kişinin katılabilecek. Spor salonları, restoranlar, mağazalar, eğlence ve kültür mekanları kapatılacak. Restoranlar dışarıya yiyecek-içecek satışı ve paket servisi yapabilecek. 

    Okullarda ve iş yerlerinde test zorunluluğu

    Çok yüksek enfeksiyon oranlı bölgelerde okullar kapatılacak. Okullarda öğrencilere haftada iki kez korona testi yapılacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikle şirketler çalışanların haftada en az bir kez korona testinden geçmesini sağlamakla yükümlü olacak.

    Başbakanlık yakınında faşizm protestosu

    Bugün bakanlar kurulu toplantısı devam ederken başbakanlık binasının yanındaki çimenlik alanda Kovid-19 önlemlerinin daha da sıkılaştırılması protesto edildi.

    "Demokrasi 'out', faşizm 'in'", "Merkel sistemini durdurun, yeter artık", "Çocuklar özgürce nefes alsın", "Korku yerine özgürlük" gibi sloganlar yazılı pankartlar açan protestocular içinden maske-mesafe kurallarına uymayan ve polis talimatlarına karşı çıkan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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