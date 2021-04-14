Fransa: AB, Türkiye’ye karşı yaptırım hazırladı

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde saldırgan davranış biçimini seçmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırım uygulayacağını belirtti.

Fransa Ulusal Meclisi’nde konuşan Beaune, “Avrupa’yı Türkiye’ye yönelik sağlam, birleşik ve net çizgi sergilemeye zorladık. Gerilim aramıyoruz ama çıkarlarımızı savunuyoruz” ifadesini kullandı.

“Türkiye, gerilimi azaltma yolunu mu takip edeceği, yoksa saldırgan çizgiye bağlı kalacağı arasında seçim yapmalı” diyen Beaune, ikinci seçenekte AB’nin tepki vermeye hazır olduğunu belirterek, “Gerekirse yaptırım dahil tedbirleri hazırladık” uyarısında bulundu.