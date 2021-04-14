Danimarka Suriyeli sığınmacıların geçici oturma izinlerini iptal etmeye başladı

Danimarka'da son haftalarda 94 Suriyeliye oturma izinlerinin iptal edildiği bildirildi. Gelecek haftalarda bu sayının çok daha artacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Suriye'de başkent Şam dahil bazı bölgelerin geri dönüş için güvenli bölge addedildiğini söyledi.

Suriyelilerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktığı 2015 sığınmacı krizinden etkilenen ülkelerden biri olan Danimarka, yeni mukimlerine yönelik radikal kararlarına bir yenisini ekledi. Kopenhag'daki solcu hükümet, Suriyeli sığınmacıların geçici oturma izinlerini iptal etmek için kolları sıvadı.

Politiken gazetesine konuşan Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Suriye'de bazı yerlerde çatışmaların devam etmesine rağmen durumun farklı olduğu bölgeler bulunduğunu, başkent Şam dahil bu bölgelerin Danimarka makamları tarafından geri dönüş için güvenli bölge addedildiğini söyledi.

Nitekim Suriyeli sığınmacıların oturma izinlerini kaldırmaya başlayan ilk Avrupa ülkesi konumuna gelen Danimarka'da son haftalarda 94 Suriyeliye oturma izinlerinin iptal edildiği bildirildi. Gelecek haftalarda bu sayının çok daha artacağı belirtildi.

32 bin dolara dek para yardımı

Kofod, Suriye'ye gönüllü geri dönecek sığınmacıların zorla sınırdışı edilmekten kurtulacaklarını ve mali destekten faydalanacaklarını duyurdu. Bugüne dek gönüllü geri dönecekler için açıklanan para yardımı miktarı, 16 bin ile 32 bin dolar arasında değişiyordu.

'Esad'ın da iktidardan gitmesini sağlar'

Danimarka Dışişleri Bakanı, geri dönenlerin Suriye'nin yeniden inşasına da yardımcı olacağı ve bunun nihayetinde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidardan gitmesine yol açacağı öngörüsünde de bulundu.

Ancak Suriyeli sığınmacıların geçici oturma izinlerinin iptaline BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden itiraz geldi.

BM ve insan hakları örgütlerinden tepki

Information gazetesine konuşan BMMYK'nin Danimarka Sözcüsü Elisabeth Haslund, geri dönüş bölgelerinin yeterince güvenli olmadığını savunarak "O bölgede koşulların istikrarlı şekilde güvenli olması gerekir" dedi.

Geçici oturma izinlerinin çok sık değerlendirmeden geçirilmesinin Danimarka sığınmacı politikasında net bir değişikliğe işaret ettiğini söyleyen Haslund, bu gidişattan endişe duyduklarını belirtti.

Uluslararası Af örgütü de geri dönen Suriyelilerin vahim insan hakları ihlalleriyle karşılaşabileceğini iddia etti.

Ancak halihazırda Kopenhag ile Şam arasında iade anlaşması olmadığından zorla sınırdışı etme tehdidinin nasıl hayata geçirileceği muğlak.

Milyonlarca kişinin evinden ve yurdundan olduğu Suriye savaşına koşut, Danimarka'da yaklaşık 35 bin Suriyeli sığınmacı yaşıyor.