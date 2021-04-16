İtalyan anne, 1977'de kaybolan oğlunun Dubai Şeyhi El Habtur olduğunu iddia etti

İtalya’da bir anne 1977 yılında kaybolan 6 yaşındaki oğlunun, Dubai Şeyhi Muhammed El Habtur olduğunu öne sürdü. Daha önce birçok kez girişimde bulunduğunu söyleyen anne, 2007 yılında Dubai'ye davet edildiklerini ancak Emirlik'e ulaştıktan sonra görüşmenin iptal edildiğini aktardı.

İtalya'da 1977 yılında 6 yaşındayken kaybolan bir çocuğun Dubai Şeyhi Muhammed El Habtur olduğu iddia edildi.

Son olarak Salento’da 44 yıl önce evinin önünde oyun oynarken görülen ve daha sonra kaybolan Mauro Romano'nun annesi Bianca Colaianni, Dubai şeyhinin sol gözünün kenarındaki yara izi ve sağ elindeki yanık izinin oğlununkilerle aynı olduğunu belirterek DNA testi yapılmasını talep etti.

Non assomiglia a Mauro Romano il figlio del magnate arabo, che non è uno sceicco. “Chi l’ha visto?” mostra ai genitori le foto di lui bambino. #chilhavisto pic.twitter.com/uyVcvnJxLv — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 14, 2021

​İlk olarak 1999 yılında İtalya'da yayınlanan bir dergide şeyhin bir fotoğrafını gördüğünü belirten anne Colaianni, 2007 yılında şeyhin babasına yazdığı bir mektup üzerine Dubai'ye davet edildiklerini ancak Emirlik'e ulaştıktan sonra görüşmenin iptal edildiğini aktardı.

Mauro Romano scomparso a 6 anni nel 1977, riconosciuto dai genitori nello sceicco Al Habtoor.



Parlano in diretta a #Mattino5 i genitori pic.twitter.com/ChcvtkAGOa — Mattino5 (@mattino5) April 16, 2021

​Bianca Colainni, 2008 yılında İtalya İçişleri Bakanlığı'na başvurarak fotoğraftaki kişiye ulaşılmasını talep etti. Bakanlık, Colaianni'nin talebi doğrultusunda El Habtur'un ailesine ulaşsa da aile şeyhin Mauro Romano olduğu iddiasını reddederek DNA testi yapılması talebini kabul etmedi.

Mauro Romano'nun ailesi 2012 yılında bir kez daha Dubai'ye davet edildi ancak görüşme bu sefer de gerçekleşmedi.

Ailenin 2020 yılında yeniden başvurusu üzerine Lecce Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada, Mauro Romano'nun bir çocukluk arkadaşının yıllar sonra verdiği ifade üzerine bir aile dostunun 6 yaşındaki çocuğu kaçırmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.