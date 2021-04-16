Belarus Sağlık Bakanı, kendi ülkesinde üretilen Sputnik V aşısı ile aşılandı

Belarus Sağlık Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç’in ülkenin ‘Belmedpreparatı’ tesislerinde üretilen Sputnik V aşısı ile aşılandığı belirtildi.
Pineviç, Sputnik V ile aşılanmasının ardından “İlk partinin toplu dolaşıma girdiğini artık resmi olarak beyan edebiliriz” dedi.
Belarus Sağlık Bakanlığı, şişelenme işlemlerinin ‘Belmedpreparatı’ tesislerinde yapıldığı Sputnik V aşısına bu hafta içinde onay vermişti.
Mart ayında Belarus’ta, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının endüstriyel üretimi başlamıştı. Aşının endüstriyel ilk partisinin nisan ayı ortasında piyasaya sürülmesi planlanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, Belarus’taki tesislerde üretilen aşı hacminin aylık 500 bin doza çıkarılmasını planlıyor.
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