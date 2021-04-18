Yunan siyasetçiden Rus turistlere vizelerin kaldırılması önerisi

Avrupa Parlamentosu'nun eski üyesi ve ‘Yunanistan - Başka Bir Yol’ partisi lideri Notias Marias, Yunanistan’a turist akışını artırmak için Rus turistlere vizelerin kaldırılmasını önerdi.

Marias,dedi.

Rus yetkililerinin Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları kısıtlamasının milyonlarca Rus turisti Yunanistan'a çekeceğini belirten Yunan siyasetçi, bunun için vizelerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Daha önce, Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 19 Nisan'dan itibaren Rus turistler için ülkeye giriş kurallarını açıklamış, mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtmişti. Bakan, ülkeye haftada dört bin kişinin kabul edileceğini ve giriş yaptıkları anda karantinaya alınacaklarını hatırlatmıştı.