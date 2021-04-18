Yunan siyasetçiden Rus turistlere vizelerin kaldırılması önerisi

Marias, “Yunanistan, Rus turistler için zorunlu vizeyi kaldırmalı ve ülkemize girişlerini sadece pasaport ibrazıyla ve tabii ki sağlık protokolleri şartlarına uygunluk kuralına göre kabul etmelidir” dedi.
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Rus yetkililerinin Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları kısıtlamasının milyonlarca Rus turisti Yunanistan'a çekeceğini belirten Yunan siyasetçi, bunun için vizelerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.
Daha önce, Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 19 Nisan'dan itibaren Rus turistler için ülkeye giriş kurallarını açıklamış, mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtmişti. Bakan, ülkeye haftada dört bin kişinin kabul edileceğini ve giriş yaptıkları anda karantinaya alınacaklarını hatırlatmıştı.
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