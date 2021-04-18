Ukrayna'dan, Rus Büyükelçiliğin baş diplomatına sınırdışı kararı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin baş diplomatının 22 Nisan’a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin baş diplomatının 22 Nisan’a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği belirtildi.

Ukrayna Dışişleri, bu adımı St. Petersburg’daki Ukraynalı Konsolos Aleksandr Sosonyuk’un gözaltına alınmasına bağladı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan’da bir Rus vatandaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede güvenlik güçleri ve FSB’nin veri tabanında bulunan gizli bilgileri aldığı sırada Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gözaltına alınan Sosonyuk’un eylemlerinin kabul edilemez olduğu, bunların konsolosluk göreviyle bağdaşmadığı ve Rusya’nın güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini açıklayarak, bu kişinin 22 Nisan’a kadar ülkeyi terk etmesini önermişti.