Avrupa İlaç Ajansı: Johnson & Johnson ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı var

Avrupa İlaç Ajansı yetkilileri, Johnson & Johnson aşısı ile nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları arasında 'muhtemel bir bağlantı bulduklarını' açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson & Johnson (J&J) aşısı ile nadir görülen kan pıhtısı vakaları arasında muhtemel bağlantı bulduklarını belirterek, aşıya uyarı etiketi eklenmesi gerektiğini bildirdi.

Ajans, nadir görülen kan pıhtılaşmasının 'aşının çok nadir yan etkileri' olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta ABD'nin resmi sağlık kurumları FDA ve CDC, yaşanan 6 kan pıhtısı vakası nedeniyle J&J aşısının kullanımına ara verilmesini tavsiye etmişti.

Aşının ABD'de askıya alınmasından sonra J&J, Avrupa'da piyasaya sürülmesini de geciktireceklerini duyurarak, "Önceden önlem alarak Kovid-19 aşımızın Avrupa'da yaygınlaşmasını erteleme kararı aldık" açıklaması yapmıştı.

İsveç ve Danimarka de J&J aşısı kullananlarda, AstraZeneca aşısı ile benzer 'kan pıhtılaşması' raporları nedeniyle aşının kullanımını askıya almıştı.